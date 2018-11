Caso Desirée | sindaco Vicenza | stop lassismo | cani antidroga e più agenti 2

Caso Desirée : sindaco Vicenza - stop lassismo - cani antidroga e più agenti : Vicenza, 4 nov. (AdnKronos) - "Maggiore sicurezza sul territorio è stato lo slogan della nostra campagna elettorale ed è uno dei temi principali su cui la nostra amministrazione si sta muovendo. Vicenza è una città di medie dimensioni dove la qualità della vita è medio-alta, ma il lassismo degli ult

Selvaggia Lucarelli parole forti contro Mughini e Gad Lerner sul Caso Desirèe : Selvaggia Lucarelli direttamente dal proprio profilo Facebook parla del caso Desirèe, passando dall’omicidio di Manuel Careddu, attaccando con paroli forti Gad Lerner e Giampiero Mughini Ci sono frasi, insinuazioni, ricostruzioni che fanno male ai morti e fanno male ai vivi. Fanno male ai morti perché sono ingiuste e male ai vivi perché sono false. Desirèe Mariottini non è morta perché era drogata e trascurata dalla famiglia, ma perché ...

Domenica In/ Ospiti - Francesco Facchinetti sul Caso Desirée : "La mia generazione faceva peggio" : Quali saranno gli Ospiti e le anticipazioni di Domenica In? Scopriamo tutti i dettagli sul programma Domenicale condotto da Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Caso Desiree : Gabrielli - non sia icona Roma - ingiuste critiche a prefetto : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto il prefetto di Roma e credo di conoscere la complessità di quella città che sicuramente presenta situazioni di criticità, degrado e disperazione, io però non vorrei che quest'episodio - che la polizia ha concluso nel giro di poche ore - sia l'icona della nostr

Caso Desirée : Malpezzi (Pd) - fare luce su profilo social che diffonde fake news (2) : (AdnKronos) - "Alcuni siti internet, tra i quali 'Vice', 'La Valigia Blu', 'Tpi news', hanno svolto inchieste -ricorda Malpezzi- che dimostrerebbero la falsità del profilo 'Armando Schiaffini', attivo da circa un anno e mezzo, che incarna lo stereotipo della sinistra 'radical-chic' secondo l'accezio

Caso Desirée : Malpezzi (Pd) - fare luce su profilo social che diffonde fake news : Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "È riconducibile ad ambienti molto vicini al ministro dell’interno Matteo Salvini il clima di odio e le fake news fatte circolare sui social sul Caso di Desiree?” Lo chiede Simona Malpezzi, vicecapogruppo del Pd al Senato, con una interrogazione al presidente del Consigli

Fico : non servono ruspe - Caso Desirèe non si risolve con sola forza : Roma, 26 ott., askanews, - 'La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e fatica nelle idee e nella partecipazione. Essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai ...

Quarto Grado 26 ottobre 2018 : anticipazioni - la morte di Desirée e il Caso Ragusa : ...sulle indagini per la morte di Desireè Anche se non è riportato nelle anticipazioni ufficiali fornite dalla rete difficilmente la trasmissione di Siria Magri non si occuperà del fatto di cronaca che ...

Caso Desirée : secondo gli inquirenti si sarebbe prostituita in cambio di droga : Desirèe si sarebbe prostituita per ottenere droga. E' quanto emerge dall'inchiesta sullo stupro ed omicidio della giovane di 16 anni trovata prima di vita in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Gli inquirenti avrebbero accertato, anche ascoltando alcune testimonianze, che la ragazza, nelle due settimane che hanno preceduto la morte, avrebbe avuto incontri sessuali al fine di ottenere la droga. Incontri che si ...

Desirée - a Roma si apre il Caso sicurezza : sfida nel governo : Basta la cronaca e due visioni diverse di approccio ai problemi a dettare l'agenda che affonda sulla carne nuda dell'Urbe: i rifiuti, le buche, il suk in centro, gli autobus a fuoco, le scale della ...