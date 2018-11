huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Carlo d'Inghilterra: 'Sposare Diana è stato un errore, un affare di Stato. Mio padre mi disse: 'O la sposi, o la lasci'… - gfb0400 : RT @HuffPostItalia: Carlo d'Inghilterra: 'Sposare Diana è stato un errore, un affare di Stato. Mio padre mi disse: 'O la sposi, o la lasci'… - la_vancy : RT @HuffPostItalia: Carlo d'Inghilterra: 'Sposare Diana è stato un errore, un affare di Stato. Mio padre mi disse: 'O la sposi, o la lasci'… - HuffPostItalia : Carlo d'Inghilterra: 'Sposare Diana è stato un errore, un affare di Stato. Mio padre mi disse: 'O la sposi, o la la… -

(Di domenica 4 novembre 2018) "unenorme", queste le parole did'a 20 anni dalla morte della sua prima moglie. Alla vigilia del suo 70esimo compleanno - il 14 novembre - l'erede al trono britannico ha ammesso per la prima volta di aver sempre saputo che le nozze con Lady D non sarebbero state rose e fiori: "Prima di sposarci ci siamo visti 12 volte, non ero in grado di capire se lei potesse essere la donna della mia vita".La confessione è stata raccolta da Robert Jobson, corrispondente reale che ha provveduto a condensare le parole diin una nuova biografia, intitolata Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (in libreria dal 1 novembre).Nel libro, il principe si racconta in maniera inedita: "Ho desiderato disperatamente annullare il matrimonio quando durante il fidanzamento ho scoperto quanto fossero pessime le prospettive, non avendo avuto ...