Canada, impatto tra due aerei: un morto - TelevideoRai101

Collisione tra dueda turismo a Ottawa, in. Uno dei due velivoli, il più piccolo, si è schiantato al suolo, mentre l'altro è atterrato all' aeroporto internazionale della Capitale Il bilancio è di un. La vittima è il pilota dell'aereo precipitato. Il decesso è avvenuto per "ferite serie", hanno detto i medici. A bordo del velivolo riuscito ad atterrare. un bimotore Piper Cheyenne a 11 posti, c'erano due passeggeri, nessuno dei quali ha riportato lesioni.(Di domenica 4 novembre 2018)