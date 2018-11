Camila Cabello e Dua Lipa sono diventate super amiche agli MTV EMA | questo gesto lo

MTV EMA 2018 : Camila Cabello che chiede ad Ariana Grande consigli sul ponytail è adorabile : Ecco lo scambio di messaggi sui social The post MTV EMA 2018: Camila Cabello che chiede ad Ariana Grande consigli sul ponytail è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha annunciato l'arrivo di una nuova era con il messaggio più dolce di sempre : Impossibile non adorarla!

Camila Cabello ha una risposta perfetta per zittire i rumors che la vogliono incinta : Una foto su Instagram ha fatto scatenare i gossip

"Havana" di Camila Cabello è stata usata nello spot horror più terrificante di sempre : OMG

Camila Cabello ha svelato un particolare sulle riprese del video di "Beautiful" che ti farà venire i brividi : Spoiler: c'entrano i fantasmi!

Camila Cabello è un angelo incantevole nel video ufficiale di "Beautiful" di Bazzi : "Sembra un angelo caduto dal cielo" cit.

Camila Cabello : la standing ovation per Mariah Carey agli AMAs che forse ti sei perso : Adoriamo <3

Camila Cabello e Dylan Sprouse : insieme sono semplicemente perfetti nel video di "Consequences (orchestra)" : Aww <3

Taylor Swift e Camila Cabello : il BFF goal che forse ti sei perso agli AMA 2018 : <3

Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes - Bruno Mars e Camila Cabello : Sono stati annunciati i vincitori degli American Music Awards nel corso della serata conclusiva dell'evento che si è tenuta nella notte in America. Il Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles ha accolto l'edizione 2018 degli American Music Awards, i premi della Musica Americana che quest'anno sono stati consegnati a numerosi artisti di respiro internazionale. L'artista dell'anno è Taylor Swift mentre il miglior artista maschile pop/rock è ...

Taylor Swift e Camila Cabello sono le più premiate agli AMA 2018 : ecco l'elenco dei vincitori : The Queens

Camila Cabello ha spedito un regalo ad alcuni fan per promuovere il nuovo singolo "Consequences" : Wow!

Mtv Ema 2018 - ecco le nomination - Camila Cabello mattatrice con 6 : Mtv Europe Music Award 2018, ecco i nomi dei candidati al premio di Mtv che sarà assegnato a Bilbao il prossimo 4 novembre. Camila Cabello mattatrice con 6 nomination tra cui 'Best Song' e 'Best Video'...

