Calcio | pesante sconfitta interna per l' Aygreville Villeneuve - Le Aquile in casa

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko al “Franchi” per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

La Rustica (Calcio - Prom.) - Pansera ci prende gusto : «A Torrenova una vittoria pesante» : Roma – La Promozione del La Rustica è terza in classifica, a tre punti dalle due battistrada Luiss e Fiumicino. Nel match di ieri, la squadra del debuttante tecnico Daniele Paolini ha ottenuto un prezioso successo sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. A segnare il gol dell’1-0 finale è stato Filippo Pansera, attaccante classe 1998 che è stato schierato da titolare come già accaduto in Coppa contro il Fiumicino: anche in quel caso ...