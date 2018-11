Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Cagliari 3-1. Record di punti dopo 11 giornate per i bianconeri - Cuadrado risolve la partita nel finale : La Juventus batte per 3-1 il Cagliari nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Max Allegri ha tratto vantaggio dai gol di Dybala (dopo 42 secondi, Record in A per i bianconeri), dall’autorete di Bradaric e dal gol, nel finale, di Cuadrado. Il Cagliari, oltre ad aver retto molto a lungo nell’arco della partita, ha avuto due minuti di gloria, prima dell’autogol, con la ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Roma 1-1. Florenzi risponde a Veretout - ma il pareggio serve a poco : Termina in parità la sfida tra Fiorentina e Roma, terzo anticipo della 11a giornata di Serie A 2018-2019. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Veretout su Calcio di rigore, ma la formazione di Di Francesco risponde con Florenzi all’85’ e fissa il risultato sul 1-1. Un pareggio che scontenta in particolare i giallorossi, che domani potrebbero veder allungare le dirette avversarie per la corsa ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze. La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter dominante a San Siro - doppietta di Gagliardini e 5-0 al Genoa : Dopo il Napoli risponde presente anche l’Inter nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Nel secondo anticipo infatti, a San Siro, i nerazzurri dominano in lungo e in largo prolungando il buonissimo periodo di forma: Genoa battuto per 5-0 al termine di un match davvero senza storia dal primo all’ultimo minuto. La banda di Luciano Spalletti tiene il passo dei partenopei e, in attesa della sfida della Juventus al ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Serie A - 11^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : SerieA, 11^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Serie A in campo per l’undicesima giornata della stagione 2018-19. Si inizia oggi, venerdì 2 novembre, con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, mentre Udinese-Milan chiuderà il turno domenica alle 20.30. Domani in campo le altre tre squadre impegnate in Champions, mentre il lunch match vedrà impegnata la Lazio all’Olimpico contro la Spal. Di seguito i nostri ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 2 - 4 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Un altro grande week end dedicato al campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 7° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione fino all&rsqu...

FantaCalcio - Serie A 11^ giornata : le probabili formazioni : Con il recupero tra Milan e Genoa la classifica della Serie A torna allineata per tutte le compagini a quota 10 gare giocate. Ma già venerdì 2 novembre si torna in campo con l’anticipo Napoli-Genoa. Gli impegni certamente non proibitivi per le prime tre della classe potrebbero favorire il turnover, quindi a beneficio dei fantallenatori, […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 11^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A News ...

Consigli FantaCalcio 11^ giornata Serie A 2018/2019 : Turno favorevole per le big : I nostri Consigli per la 11^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo Turno, partita per partita. Juventus, Napoli, Inter e Lazio affronteranno al riparo delle mura amiche avversari sulla carta più che abbordabili e molti fantallenatori già pregustano una scorpacciata di bonus. Rovescio della medaglia in gare del genere l’ampio Turnover a cui le squadre impegnate nelle coppe fanno generalmente ricorso. Non affidatevi ...

Serie A - uno sguardo al futuro : nel 2021 nascerà il canale della Lega Calcio? : Il calcio è sempre più Legato al mercato e al business. La Serie A ovviamente cerca di stare al passo. I nuovi diritti tv (Sky e Dazn) scadranno nel 2021 e in cantiere ci sono già nuovi progetti. Il campionato italiano vuole evolversi e diventare indipendente. La Lega Calcio sta pensando alla nascita di un nuovo canale nel 2021 per trasmettere i match della Serie A. Un canale streaming, seguendo le orme dello stesso Dazn. L’indiscrezione è ...