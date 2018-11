Buchi neri e Big bang I miei viaggi nella fisica estrema

Desirée - Salvini a San Lorenzo - tra applausi e proteste rinuncia alla visita : «Basta Buchi neri - pugno di ferro» : Salvini visita il quartiere di San Lorenzo, a Roma, dove nella notte tra giovedì e venerdì la 16enne Desirée Mariottini, è stata...

Desirée Mariottini - Salvini : “No Buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Desirée Mariottini - Salvini : “Uccisa in centro. Non possono esserci Buchi neri”. Raggi : “La Lega non conosce la Capitale” : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Astronomia - Buchi neri : nuova tecnica misura la luminosità dei sistemi binari : Lo studio dei sistemi binari composti da una stella che cede parte della propria massa a un buco nero è un passo cruciale per la comprensione dei fenomeni fisici più estremi dell’Universo. Osservare il movimento delle stelle attorno ai buchi neri è particolarmente difficile, a causa della limitata conoscenza dei processi evolutivi che riguardano questi oggetti celesti. Ora – riporta Global Science – un gruppo di ricercatori ...

Cosa accade ai corpi che finiscono dentro i Buchi neri? Ecco l'ultimo studio di Hawking : Non poteva che essere dedicato ai suoi amatissimi buchi neri, e al misterioso destino degli oggetti che vi cadono dentro, l'ultimo studio del celebre fisico Stephen Hawking , pubblicato postumo dai ...

Stephen Hawking - ecco la sua ultima pubblicazione sui Buchi neri : (Foto: Dave J Hogan/Getty Images) A distanza di mesi dalla morte di Stephen Hawking, avvenuta precisamente il 14 marzo scorso, l’astrofisico più famoso dei nostri tempi continua a far parlare di sé. Infatti, i fisici delle università di Cambridge e Harvard che hanno collaborato con lui a uno dei temi centrali della vita e della carriera dell’astrofisico, hanno appena diffuso online sul server pre-print ArXiv l’ultimo documento ...

Astronomia : Buchi neri nati già adulti - tracciato identikit per future ricerche : Si formano quando le stelle giungono all’epilogo della loro evoluzione e sono degli instancabili ‘golosoni’ di materia, che divorano avidamente accrescendo la loro stazza: sono i buchi neri, oggetti celesti di estrema densità, costantemente sotto i riflettori non solo per il fascino gothic che esercitano sull’immaginario collettivo, ma soprattutto per l’intensa attività di ricerca ad essi dedicata. I ‘buongustai cosmici’ e le loro ...

Astrofisica : studio fa “luce” sulla dieta dei Buchi neri supermassicci : I buchi neri, si sa, sono gli oggetti celesti più affamati del cosmo. Queste misteriose regioni dello spazio-tempo hanno un campo gravitazionale talmente intenso da inglobare tutto ciò che capita nelle vicinanze, in quelli che sono veri e propri banchetti spaziali. Ora un nuovo studio pubblicato su Astrophysical Journal individua per la prima volta una relazione tra la dieta dei famigerati black holes e la luce emessa dal loro pasto galattico. ...

Al Muse Buchi neri e onde gravitazionali : onde gravitazionali, buchi neri e stelle di neutroni. Di questo si parlerà oggi sabato 1° settembre nella sala conferenze del Muse di Trento dove alle 18 gli appassionati di scienza potranno ascoltare la conferenza di Luciano Rezzolla , professore di Fisica teorica all'Università Goethe di Francoforte , Germania, . Sarà un po' come fare un viaggio virtuale nell'universo ...