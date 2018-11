«Brave ragazze» sul set E nella vita?

vanityfair

(Di domenica 4 novembre 2018) In un oratorio a Gaeta Michela Andreozzi sta girando il suo secondo film da regista. È l’ultima settimana di riprese prima di sedersi in sala montaggio e tirare le somme di quello che dovrebbe essere «un film bigodini e pistole», così lo descrive la regista/attrice. Si intitolae ha come protagoniste Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Ilaria D’Amico e Serena Rossi, che per l’occasione si trasformano in una gang di amiche rapinatrici di banche. La storia si ispira a un fatto realmente accaduto in Provenza alla fine degli anni Ottanta: un gruppo di donne in difficoltà economica si traveste da uomini per rapinare la banca del paese. Quello che doveva essere un atto spregiudicato e senza pretese, si tramuta in uno sprone per commettere altri colpi. E così è stato. Nel cast c’è anche Luca Argentero, nei panni del commissario che indagherà sul caso....