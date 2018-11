Borsa | attesa per l' apertura dei mercati di domani

Banche - le 4 'big' italiane promosse in Borsa in attesa test Eba : Milano, 2 nov., askanews, - promosse intanto dal mercato le quattro Banche 'big' italiane, in attesa dei risultati degli stress test Eba che vengono diffusi oggi dopo le 18.00 a Borsa chiusa. Con l'...

Per Moscovici la Manovra è contro il popolo. Borsa in rosso in attesa di S&P : Milano. Il timore del giudizio negativo sul debito pubblico da parte di Standard&Poor's (l'agenzia di rating, che attualmente ha sull'Italia un rating BBB con un outlook stabile, si pronucierà oggi a mercati chiusi) e le continue discussioni tra il governo italiano e Bruxelles sulla Manovra economic

Per Moscovici la Manovra è contro il popolo. Borsa in rosso in attesa di S&P : Allo stesso tempo, ritiene l'esperto, è difficile mostrarsi allarmati per lo stato dell'economia Usa, nonostante l'affaticamento recente del settore immobiliare. I dati, infatti, dicono che l'...

Borsa parte in retromarcia in attesa della scure di S&P. Spread sale a 315 : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per Standard & Poor's (26 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vivrà una giornata di attesa per la decisione di S&P. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 03:32:00 GMT)

Borsa - warrant e azioni Ideami sospesi in attesa di nota : Le azioni e i warrant Ideami sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo comunica Borsa Italiana nella sezione dedicata ai "Comunicati urgenti".

Débâcle inattesa per il Movimento nella città di Grillo : "SBorsate i soldi del Terzo Valico - no al reddito di cittadinanza" : L'analisi è stata affidata al professore Marco Ponti, esperto di economia dei trasporti diventato punto di riferimento per i No Tav e per chi si oppone alla realizzazione delle grandi opere ...

La Borsa di Milano in calo in attesa del verdetto dell'Ue : Milano. Dopo il tentativo di stabilizzazione di ieri, oggi Piazza Affari è sotto pressione e apre la seduta con un calo di oltre l'1 per cento. Ma è Francoforte la peggiore Borsa europea in un clima di fuga generalizzata di investitori dal Vecchio continente. Pesano diversi fattori di contesto come

Borsa volatile in attesa che Tria risponda a Bruxelles : ... il programma di stimoli monetari lanciato dalla banca centrale per rimettere in moto l'economia e gli investimenti nel Vecchio Continente. Riguardo alla situazione dell'Italia , l'unico strumento di ...

Astaldi nervosa in Borsa in attesa sentenza su concordato : Prima parte di giornata erratica per Astaldi . Il titolo del costruttore viaggia ora in ribasso dell'1,81% dopo una partenza in forte calo e diversi repentini cambi di rotta. Ad alimentare il ...

Borsa Milano sale +0 - 1% - attesa manovra : ANSA, - Milano, 15 OTT - Piazza Affari in lieve crescita , +0,12%, con l'approssimarsi della chiusura di seduta e in attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato in ...

Attesa per la V edizione della Borsa del Turismo di Catanzaro : Il gruppo di buyer si sposterà poi domenica 14 ottobre nella Sila Piccola e a Taverna per le visite al Museo Mattia Preti, al Museo Civico e al Museo della Scienza. Ultimi impegni il 15 e il 16 ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...

Borsa - spread sotto i 300 in attesa della nota di aggiornamento del Def : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedechi è sceso a quota 296 punti , sotto la soglia psicologica dei 300. Le borse sono in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa ...