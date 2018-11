Bonus alle assunzioni dei 110 e lode? Ecco perché rischia di fare flop

Bonus eccellenze - i migliori non ne hanno bisogno : è solo un sussidio alle imprese : A qualcuno deve essere sembrata una buona idea: premiare i meritevoli, incentivare lo studio, dare valore al talento. E così nel disegno di legge di Bilancio nasce il “Bonus eccellenze”: uno sconto di 8mila euro per l’impresa che assume laureati in corso con 110 e lode con meno di 30 anni e dottori di ricerca entro i 34 anni. Sulla base dei numeri disponibili, i potenziali aventi diritto sono 60mila e le risorse basteranno per 6mila: vengono ...