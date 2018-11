Bolsonaro studia da Re Sole | La mia vittoria è stata decisa da Dio

huffingtonpost

(Di domenica 4 novembre 2018) La miada Dio". A sostenerlo è il neopresidente del Brasile, Jair, vincitore delle elezioni tenutesi lo scorso 28 ottobre.Ma questa sorta di benedizione divina non è l'unico riferimento evangelico fatto dadurante una messa a Rio De Janeiro, tenutasi davanti a 4mila fedeli. L'ex capitano del'esercito carioca infatti, ha promesso che dall'anno che verrà sarà "un operatore di pace che governerà per tutti", seguendo "le orme di Caxias (patrono dell'esercito brasiliano)" e assistendo "tutti coloro che ne avranno bisogno"."Quattro anni fa - ha proseguito- ho deciso di correre per la presidenza senza risorse, senza nessun partito, nessuno spazio in televisione e con gran parte dei media contrari alle nostre proposte. Però ciò che è successo domenica scorsa, ha una sola ...