Bologna | Inzaghi a rischio esonero | tutti i nomi per il sostituto FOTO ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta : 3-5-2 elastico per Inzaghi - Gasperini ha scelto la punta : Al “Dall’Ara” è tutto pronto per il match delle 18 tra Bologna e Atalanta. I felsinei sono reduci da due pareggi e stanno facendo i conti con qualche infortunio di troppo, che ha costretto Inzaghi a disporsi con un 3-5-2 elastico e trasformabile in 4-3-3 alzando Krejci sulla linea degli attaccanti e abbassando Mbaye su quella dei difensori. I nerazzurri, invece, sono stati schierati con il solito 3-4-1-2 in cui Berisha, ...

Bologna - Inzaghi si gode la prestazione dei suoi : “Tenere testa al Sassuolo riempie d’orgoglio - inizio a vedere la mia squadra” : Reduce dall’ottimo pareggio esterno contro il Sassuolo, l’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Avevamo sperato nella vittoria, soprattutto per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo preso una ripartenza ingenua, poi c’è stato l’intervento molto dubbio di Calabresi, che mi dice che probabilmente non lo tocca. Dispiace, ma tener testa al Sassuolo per noi è motivo di grande ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Comincio a vedere la mia squadra» : REGGIO EMILIA - È un Filippo Inzaghi orgoglioso, dopo il pareggio del suo Bologna sul campo del Sassuolo. Queste le parole del tecnico rossoblu a Sky Sport: " Peccato, avevamo fatto la bocca alla vittoria, soprattutto per la prestazione di squadra. Preso il primo gol ingenuamente su una ripartenza, poi il secondo su un intervento molto dubbio. ...

Serie A - Sassuolo-Bologna 2-2 : Boateng riprende Inzaghi all'85' : Un punto che serve più al Bologna che al Sassuolo: la squadra di Parte subito forte il Bologna. Pallone dentro di Santander per Palacio: l'argentino trova la zampata per il suo primo gol stagionale. ...

Sassuolo-Bologna 2-2 : un punto a testa per De Zerbi ed Inzaghi : Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio nell’anticipo di mezzogiorno di questa domenica di Serie A E’ finita 2-2 la sfida di mezzogiorno tra Sassuolo e Bologna. Le due squadre, scese in campo per la gara valida per la decima giornata di serie A, si sono date battaglia a suon di gol, cercando la vittoria sino all’ultimo ma rimanendo però entrambe a bocca asciutta. Di Marlon al 17′ e su rigore Boateng le reti ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Serve una grande prestazione col Sassuolo» : Bologna - "Partiamo in 24. Donsah c'è anche se non è al meglio. Restano out Danilo, Mattiello e Dijks. Ho recuperato Krejci e Santander sarà della partita' . Alla vigilia della gara con il Sassuolo ...

Bologna : Inzaghi - "Grande carattere" : ANSA, - Bologna, 21 OTT - "Abbiamo fatto qualcosa di fantastico riprendendo questa gara. Non mi aspettavo che i nostri giovani avessero tanto carattere e questo mi fa ben sperare per il futuro": l'...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Grande soddisfazione - ma dobbiamo migliorare nel gioco» : Bologna-TORINO 2-2: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Bologna Inzaghi Torino Serie A Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Bologna - il retroscena sull’esonero di Inzaghi ed i nomi del sostituto [NOMI e FOTO] : 1/7 Massimo Paolone/LaPresse ...

Retroscena Bologna : Pippo Inzaghi è stato ad un passo dall’esonero : Le ultime novità in merito al caso Pippo Inzaghi il quale ha rischiato l’esonero quest’oggi: il pareggio del suo Bologna lo ha “salvato” Pippo Inzaghi è stato ad un passo dall’esonero dalla panchina del Bologna. Una rimonta davvero superlativa da 0-2 a 2-2 contro il Torino, ha salvato l’allenatore bolognese. In caso di sconfitta, secondo le indiscrezioni che arrivano dal Dall’Ara, Inzaghi sarebbe ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Torino? Tra le più forti del campionato» : Bologna - "La partita di Cagliari va dimenticata: dobbiamo dare continuità alle prestazioni che in casa abbiamo fatto contro Roma e Udinese" . Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si prepara al ...

Inzaghi e Nesta - amici contro : Bologna-Perugia 1-1 in amichevole : La cronaca del match Diverse assenze per Pippo Inzaghi, che oltre ai giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è stato costretto a fare a meno anche di Federico Mattiello, uno dei più positivi ...

Bologna - Inzaghi : 'Non capisco i processi - ecco i nostri nuovi acquisti' : L'allenatore del Bologna, Filippo Inzaghi ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport 24 : 'Mancano tanti giocatori, ma abbiamo la possibilità di vederni altri e di recuperare al meglio qualche infortunato. Avremo un'amichevole per mettere minuti sulle gambe di giocatori ...