Black Monday | La bilancia | soldi demoniaci

Melissa Rauch di The Big Bang Theory nel cast di Black Monday : quando andrà in onda la comedy? : Melissa Rauch di The Big Bang Theory ha già trovato un nuovo lavoro prima del finale del serie CBS, previsto per maggio. L'interprete di Bernadette, moglie di Howard, sarà nel cast della comedy Black Monday su Showtime. Insieme a lei anche Bruce Dern (Tornando a casa, Nebraska), Horatio Sanz, ex comico del Saturday Night Livestars, Don Cheadle (House of Lies, volto di Rhodey/War Machine nel Marvel Cinematic Universe), Andrew Rannells (Girls) e ...

A Wall Street torna l'incubo del Black Monday 1987 : Ma mentre la Bce procede ancora per gradi, la Federal Reserve, complice l'andamento dell'economia Usa in ripresa costante, potrebbe anche essere costretta ad accelerare il passo in particolare sul ...