Bimba muore attaccata dal suo cane | la madre aveva cercato di difenderla

Mamma tenta di sgozzare il cane che ha attaccato la figlia di un anno - ma la Bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua Bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

Beve vodka e poi si addormenta con la figlia in braccio : la Bimba soffoca e muore. Non andrà in carcere : Stacey Atkinson, 30 anni, aveva una quantità di alcol nel sangue ben superiore al limite per la guida, quando si è addormentata col divano con la piccola Chloe in braccio. L'avvocato della donna ha rivelato che "sta già scontando il proprio ergastolo", indipendentemente dall'esito del processo.Continua a leggere

Bimba di 2 anni muore in ospedale dopo il vaccino esavalente : il ministro Grillo invia gli ispettori : Ispezione del ministero della Salute all'ospedale di Melfi , dove nei giorni scorsi è morta una bambina di 2 anni alla quale era appensa stato somministrato il vaccino esavalente . Il ministro della ...

Bimba di due anni muore dopo il vaccino - la ministra invia gli ispettori : Il dramma a Melfi. La piccola era affetta da una malattia rara, la sindrome di Dravet. Sul caso indaga la procura di Potenza

Bimba muore ad appena due mesi - è lutto a Invorio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Bimba muore ad appena due mesi, ...

Bimba di 2 anni muore dopo vaccino esavalente - aperta un'inchiesta : i pm dispongono l'autopsia : Una Bimba di 2 anni e mezzo è morta 24 ore dopo che le era stato somministrato il vaccino esavalente. La Procura della Repubblica di Potenza ha disposto l'autopsia per fare luce sul caso che si è ...

Bimba muore schiacciata da un bulldozer mentre attraversa la strada : Incidente mortale sugli Champs-Elysees a Parigi. Una bambina è morta, schiacciata da un bulldozer che stava lavorando sul...

ZH : Bimba 4 anni cade da trattore e muore travolta da macchinario : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera - Bimba di 4 anni cade dal trattore e muore schiacciata : Una bambina di quattro anni è morta travolta da un macchinario agricolo a Brütten, nel canton Zurigo. La piccola, nel tardo pomeriggio di ieri, si è trovata su un trattore guidato da un 64enne ...

La figlia di 4 anni si ammala - la mamma può vederla solo mezz’ora al giorno : la Bimba muore : Mali James-Mitchel è crollata all'improvviso mentre si trovava in vacanza con il padre nel luglio dell'anno scorso. La piccola è stata per tre settimane in ospedale, e poi è spirata. La madre per mesi non ha avuto la forza neanche di uscire di casa. Ora pian piano si sta riprendendo anche grazie ad un'associazione che opera per prevenire tragedia simili.Continua a leggere