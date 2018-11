Bimba di 4 anni | ' A scuola mi dicono cacca perché scura' E il padre posta il video su Fb

Bimba di 4 anni - "a scuola mi dicono cacca perché sono scura". Il padre posta il video su Fb : "Papà perché sono nata tutta scura? A scuola mi dicono cacca, non voglio tutto marrone, voglio essere bianca come gli altri bambini". Nelle ore in cui fa discutere il video del diverbio su un treno della Circumvesuviana in cui una passeggera difende un immigrato cingalese dagli insulti razzisti di un giovane, ecco un altro filmato che tocca le corde dell'animo.Lo ha pubblicato su Facebook una settimana fa, ed è stato ripreso ...

Choc in India - Bimba di 4 anni violentata da cinque uomini mentre è ricoverata in ospedale : Orrore in India, dove una bambina di 4 anni, ricoverata in ospedale per il morso di un serpente, è stata violentata da 5 uomini nel suo letto nel reparto di terapia intensiva. La piccola ha raccontato tutto alla nonna: "Mi hanno sedata e imbavagliata". Fermato uno degli aggressori, caccia agli altri quattro.--Una bambina di soli quattro anni è stata stuprata da cinque uomini mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in un ospedale ...

E' morta di fame Amal : la Bimba di 7 anni diventata simbolo della guerra in Yemen : "Il mio cuore è spezzato. Amal sorrideva sempre. Ora ho paura per i figli che mi rimangono", ha detto la mamma della piccola al "New York Times" durante la telefonata in cui ha annunciato la morte ...

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Tragedia a Caserta - giovane mamma muore a 37 anni : lascia il marito e la sua Bimba : L'ennesima Tragedia provocata da un male che sempre più frequentemente colpisce persone innocenti, senza distinzione di eta', e che purtroppo, in alcuni casi, non lascia alcuno scampo. È ciò che è accaduto in provincia di Caserta nei giorni scorsi, precisamente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove Annarita Cuollo, una giovane madre di appena trentasette anni, si è dovuta arrendere alla sua malattia, dopo aver combattuto con coraggio per ...

Orrore al circo - leone si libera e attacca una Bimba di 4 anni mordendola in faccia : La bambina russa si era appena allontanata dalla mamma e si era affacciata dalla rete di protezione nel tendone sventolando una bandierina. Probabilmente il leone è stato infastidito dal gesto e ha reagito di scatto sfuggendo all'addestratore e ferendola gravemente al volto. La piccola è ora ricoverata in rianimazione.--Un pomeriggio da trascorrere con la famiglia al circo si è trasformato in terrore per una bambina di soli 4 anni seduta tra le ...

Sospetto caso di meningite in Sicilia : Bimba di sei anni ricoverata in ospedale : E’ ricoverata nel Policlinico di Messina nell’Unità operativa di Patologia neonatale la bambina di Palermo che ha accusato un malore a scuola. Lo conferma la direzione sanitaria spigando che “ancora si tratta di una sospetta meningite” e che i sanitari stanno facendo “tutti gli esami necessari per capire se è confermata questa patologia e di che ceppo si tratta. Ci siamo attivati – aggiunge – come ...

Sospetta meningite a Palermo - ricoverata Bimba di sei anni : in 850 disertano la scuola : Panico all'istituto comprensivo Giotto-Borsellino di Palermo dove quasi mille alunni della scuola media ed elementare hanno disertato la scuola in seguito alla notizia di un possibile caso di meningite: ieri una bambina di sei anni si è sentita male, accasciandosi sul banco. ricoverata, si attendono notizie sulle sue condizioni. Ma il preside: "Preoccupazione immotivata".Continua a leggere

La mamma sta male - Isabella chiama il 118 e le salva la vita : la Bimba ha solo 4 anni : La piccola eroina ha trovato la mamma priva di sensi nel cuore della notte, ma è rimasta calma e ha chiamato il numero per le emergenze in Regno Unito. Grazie anche all'aiuto della sua interlocutrice, la mamma di Isabella ora è sana e salva.Continua a leggere

Lua - la Bimba di 5 anni con la Sindrome di Rett : si calma per magia con la voce di Bocelli : Speriamo, anzi siamo certi che il mondo che sta dietro i suoi occhi sia bello, assai più del nostro. Fa impressione e tenerezza vedere degli scorci della nostra casa sul cuscino di Lua, mentre Andrea ...

Napoli - Bimba di 6 anni ferita ad un occhio da un proiettile : condizioni non preoccupanti : Doveva essere una semplice e allegra serata, ma quanto accaduto durante la tradizionale festa della Madonna della Neve a Napoli, precisamente nel comune di Torre Annunziata, in via Alfonso De Simone, ha fatto sì che l'evento si trasformasse in attimi di terrore e preoccupazione [VIDEO]. Alcuni ragazzini, intorno alle ore 21.00, hanno impugnato una scacciacani e hanno aperto il fuoco contro la vetrina di un negozio cinese che si trova nella zona. ...

Stupra e filma per 30 volte Bimba di 2 anni - giudice si sente male durante proiezione video : Il giudice non ha retto a quanto aveva appena visto e ha abbandonato il tribunale per ritardare la sentenza, dicendosi "scosso e incapace di infliggere una condanna oggettiva, non condizionata dalle terribili immagini".Continua a leggere

Sofia Zago - la Bimba di 4 anni morta di malaria : spunta nuova ipotesi sul contagio : Per la morte della piccola Sofia Zago, uccisa dalla malaria, è stata iscritta nel registro degli indagati un’infermiera con l’ipotesi di omicidio colposo. Perizie e accertamenti hanno però convinto il pm a chiedere l’archiviazione. Accertata la presenza di un altro sanitario al momento dei prelievi ed è inoltre emersa una nuova ipotesi sul contagio.Continua a leggere