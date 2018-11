Berlusconi ora frena Salvini sulle alleanze in Europa

Il grillino ora attacca la Lega : "È al guinzaglio di Berlusconi" : Il tema della prescrizione adesso agita e non poco il governo e la tenuta della maggioranza gialloverde. Il tema è molto delicato e di fatto la bagarre tra M5s e Lega si è già aperta con le parole molto chiare del ministro alla P.A., Giulia Bongiorno. Intervistata da Maria Latella su Sky Tg24, la Bongiorno è stata molto chiara: "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale e io ...

Portofino - Pier Silvio Berlusconi e famiglia ancora in Liguria : intervengono i genitori di Silvia Toffanin : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ancora bloccati a Portofino causa maltempo. Sembra un vero e proprio incubo quello che in queste ore sta vivendo la famiglia del direttore Mediaset: il figlio del Cavaliere, insieme alla compagna e i figli, si trova bloccato in terra ligure a causa del devastante maltempo di lunedì che ha causato anche la distruzione dello yacht di Pier Silvio. La coppia è rimasta all’interno del castello Bonomi-Bolchini ...

Mareggiata Rapallo - Berlusconi ancora isolato a Portofino con Silvia Toffanin : sono bloccati da ieri nel castello Bonomi-Bolchini : Pier Silvio Berlusconi resta per ora all’interno del castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio, in attesa di una soluzione per lasciare la zona, probabilmente via mare per raggiungere Rapallo, non appena le condizioni lo permetteranno. Il problema resta la strada provinciale crollata e inutilizzabile anche per altre centinaia di persone della zona, ma non vi e’ alcuna tensione o ...

Berlusconi : "M5S al governo è un pericolo. La Lega ora stacchi la spina" : In una nota, la Conferenza dei coordinatori ha espresso preoccupazione per le condizioni del Paese e in particolare per quanto riguarda la politica economica proposta dal governo. Secondo la ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Europee - Toti : “Weber candidato? Sembra che non vogliamo cambiare. Berlusconi importante - ma ora diventiamo grandi” : Nuovo attacco di Giovanni Toti al proprio partito. Questa volta il governatore ligure critica la scelta di Forza Italia di sostenere il tedesco Manfred Weber come candidato alla presidenza della Commissione per le prossime elezioni Europee: “Siamo proprio sicuri – scrive Toti su Facebook – che il capogruppo del Partito popolare, uomo della Merkel, tra i principali protagonisti di questo governo dell’Europa, rappresenti al ...

“Bionda o mora?” - Berlusconi non si smentisce. Ecco la risposta che conferma il senso di Silvio per le donne : “Bionda o mora? Va sempre bene, purché te la diano”. Parola di Silvio Berlusconi. Pochi secondi di video inchiodano il leader di Forza Italia mentre esprime, con una battuta, il suo senso per le donne. L'articolo “Bionda o mora?”, Berlusconi non si smentisce. Ecco la risposta che conferma il senso di Silvio per le donne proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi "Uno spettacolo negativo - il governo ora si ravveda" : "C'è molta amarezza perchè stanno portando l'Italia in una direzione che farà male a tutti. Auspico la fine di questo governo il più presto possibile".Da Laives, in Trentino Alto Adige, dove è arrivato per una iniziativa elettorale, Silvio Berlusconi torna a criticare la manovra economica e l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: "Con le preghiere ho chiesto che si ravvedano e cambino la manovra", ha detto ai giornalisti, "La situazione è ...

La Confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Saccà in Rai mi faceva la morale - poi era a mezzo servizio di Berlusconi” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. Il volto storico e più amato di Raidue parla soprattutto di Rai, l’azienda nella quale lavora da una vita. “Voglio chiederle delle cose sulla Rai del passato – inizia Gomez – Partiamo da una cosa che lei ha detto: ‘I dirigenti Rai passano come meteore, anzi come meteoriti visti i danni che fanno. Chi ha fatto più ...

La conferma di P.S. Berlusconi ai collaboratori : Premium passerà a Sky : Anche l'ad di Mediaset ha confermato ai collaboratori che l'operazione si farà e che la piattaforma su cui gira Premium sarà ceduta all'emittente satellitare. L'articolo La conferma di P.S. Berlusconi ai collaboratori: Premium passerà a Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Silvio Berlusconi - Forza Italia a pezzi. Giovanni Toti letale : 'Resto nel partito - se esiste ancora' : Silvio Berlusconi prova a riportare un po' di ordine in Forza Italia. Di ritorno dalla Russia, il Cavaliere convoca il comitato di presidenza del movimento azzurro. L' appuntamento è per stasera alle ...

Fabrizio Corona : "Avevo foto compromettenti su Berlusconi. Ora ho paura di essere ucciso. Lele Mora? Sono stato il suo più grande amore" : Fabrizio Corona rivela particolari inquietanti della sua vita e della sua carriera. Intervistato nel programma La Confessionedi Peter Gomez, l'ex re dei paparazzi parla della sua vita attuale, dei rapporti con Lele Mora e Silvio Berlusconi e dell'esperienza carcere. In particolare Corona rivela al pubblico di aver avuto un ruolo di primo piano negli scandali "Ruby" che hanno coinvolto l'ex premier Berlusconi.Quando scoppiò il primo ...

Salvini elogia Berlusconi : “Ha fatto tanto e può fare ancora tantissimo” : Il leader della Lega interviene in occasione del compleanno di Vladimir Putin. “E’ attualmente al governo e ritengo sia uno

Sgarbi : "Berlusconi? Non vede l'ora di lasciare" : E parlando del futuro dell'ex Cavaliere in politica ha aggiunto: "A Berlusconi non frega più niente della politica , aspetta solo il momento di andarsene. Gli ho consigliato di lasciare dopo le ...