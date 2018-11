Batticuore e sofferenza | ma è un Milan da Champions | Romagnoli ancora decisivo | l’Udinese

sportfair

(Di domenica 4 novembre 2018) Limitato dagli infortuni, ilsoffre e batte l’Udinese nel recupero, dopo 100 minuti di partita:allo scadere regala un’altra gioia ai rossoneri L’11ª giornata di Serie A continua a regalare spettacolo ed emozioni anche nel posticipo della domenica sera fra Udinese e. Nessuna goleada alla Dacia Arena, a differenza di quanto accaduto nelle partite di Napoli, Inter e Juventus, ma emozioni lunghe addirittura 100 minuti. La gara fra Udinese esi è prolungata ben oltre il 90′ e proprio nel recupero, come già accaduto a Genoa mercoledì, ilha trovato 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione. La firma èuna volta di, al secondo gol consecutivo, che da capitano regala il 3 terzo successo di fila ai rossoneri, attualmente quarti in classifica e con il secondo miglior attacco del campionato (a pari ...