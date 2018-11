Basket Serie A | Milano nel finale schiaccia Torino | Venezia resta in scia

Basket - 5a giornata Serie A 2018-2019 : sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al terzo posto : Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : netta vittoria dell’Olimpia (71-93) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat vuole la rivincita della Supercoppa : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Trieste supera Pistoia - Brindisi in scioltezza su Cantù : Trieste supera Pistoia alla 5ª sconfitta in altrettante gare, Brindisi vince in scioltezza su Cantù: i Risultati della 5ª giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Alle vittorie di Brescia, Venezia e Cremona, si ...

DIRETTA/ Cremona Sassari - risultato live 68-63 - streaming video e tv : terzo quarto in corso! - Basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : DIRETTA Cremona Sassari info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Decisivo il fattore campo : successi casalinghi per Brescia - Venezia e Cremona : Pomeriggio di Serie A che sorride alle formazioni che giocano in casa. Vittorie a domicilio per Brescia, Veniezia e Cremona: i Risultati della 5ª giornata delle Serie A di Basket Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Brescia e Venezia ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...

Basket Serie A : Reggio Emilia-Varese 74-68 : Reggio Emilia-Varese 74-68 Esulta Reggio Emilia che piega Varese e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Decisivo il capocannoniere del campionato Ricky Ledo, 27 punti, autore dei ...

Basket - Serie A : Varese cade sul parquet di Reggio Emilia : Basket, Serie A: Reggio Emilia ha vinto sul parquet di casa contro Varese grazie all’ottima prestazione di Ledo Basket, Serie A: Reggio Emilia ha vinto nella gara di mezzogiorno contro Varese. 74 – 68 il punteggio sul parquet della Grissin Bon che dunque prova a tirarsi su dopo un inizio di stagione non certo entusiasmante. Ledo è stato di certo il migliore in campo, con i suoi 27 punti ha trascinato Reggio Emilia alla ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Reggio Emilia batte Varese con 27 punti di Ledo nell’anticipo del mezzogiorno : Vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia nel secondo anticipo del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Devis Cagnardi ha superato la Openjobmetis Varese col punteggio di 74-68, portandosi a quota 4 punti in classifica e tornando a respirare dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. Dopo i 41 punti messi a referto a Cantù, Ricky Ledo firma un’altra grande prova individuale segnandone 27, cui aggiunge 9 ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia batte Varese 74-68 - secondo successo per gli emiliani : Reggio Emilia-Varese 74-68, la cronaca Varese trova in Avramovic un ispiratore e in Cain un finalizzatore , 7 punti, , mentre limita lo spauracchio Ledo ad appena 3 punti e un solo canestro dal ...

Basket – Serie A : l’Avellino decreta la quinta sconfitta di Trento - è crisi nera per la squadra di Buscaglia : La squadra di Avellino vince l’anticipo della quinta giornata Serie A, ennesima sconfitta per Trento L’anticipo della quinta giornata di Serie A finisce con un’altra clamorosa sconfitta per Trento. La squadra di Buscaglia perde la quinta partita su cinque match disputati dall’inizio del campionato, decretando una crisi che fa traballare la panchina del suo allenatore. Bene, al contrario, Avellino, alla sua seconda ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Venezia vale il primato - Napoli ospita Torino : Super sfida nella quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio attende la Reyer Venezia in un derby veneto che vale il primato in classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Per Schio c’è subito l’occasione per riscattare la brutta sconfitta in Eurolega contro Praga, mentre per Venezia è un test fondamentale per le proprie ...