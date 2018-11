Basket | Serie A 2018-2019 | Reggio Emilia batte Varese con 27 punti di Ledo nell’anticipo

Basket - Serie A : Reggio Emilia batte Varese 74-68 - secondo successo per gli emiliani : Reggio Emilia-Varese 74-68, la cronaca Varese trova in Avramovic un ispiratore e in Cain un finalizzatore , 7 punti, , mentre limita lo spauracchio Ledo ad appena 3 punti e un solo canestro dal ...

Basket – Serie A : l’Avellino decreta la quinta sconfitta di Trento - è crisi nera per la squadra di Buscaglia : La squadra di Avellino vince l’anticipo della quinta giornata Serie A, ennesima sconfitta per Trento L’anticipo della quinta giornata di Serie A finisce con un’altra clamorosa sconfitta per Trento. La squadra di Buscaglia perde la quinta partita su cinque match disputati dall’inizio del campionato, decretando una crisi che fa traballare la panchina del suo allenatore. Bene, al contrario, Avellino, alla sua seconda ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Venezia vale il primato - Napoli ospita Torino : Super sfida nella quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio attende la Reyer Venezia in un derby veneto che vale il primato in classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Per Schio c’è subito l’occasione per riscattare la brutta sconfitta in Eurolega contro Praga, mentre per Venezia è un test fondamentale per le proprie ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la quinta giornata. Torino-Milano sfida delle metropoli - Cremona-Sassari per restare in alto : Arriva la quinta giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e con essa lo scontro tra due delle grandi metropoli: Torino e Milano. Non sarà questo, però, l’unico match con motivi di interesse: nella parte alta ci sono da registrare le interessanti sfide tra Venezia e Bologna e soprattutto tra Cremona e Sassari, entrambe a quota 6 punti in classifica. Vediamo tutto più da vicino. SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 3 ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Coppola sicura : «L’obiettivo stagionale? Dipende tutto da noi» : Roma – La serie B femminile del Club Basket Frascati torna a vincere. Dopo il brutto scivolone sul campo della Tuscia, le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 64-52 la Pallacanestro Roma nel match andato in scena sul campo amico domenica sera. «Abbiamo fatto una prestazione con alcuni alti e bassi, anche se il risultato non è mai stato in discussione – commenta la guardia/ala classe 1995 Sara Coppola – La cosa più importante, ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Brindisi sbanca Pistoia nell’ultima gara di giornata [CLASSIFICA] : Nella gara conclusiva della 4ª giornata di Serie A, Brindisi ottiene un largo successo in trasferta sul campo di Pistoia Dopo un’intensa domenica di Serie A, che ha visto il successo di Cremona in trasferta a Bologna nella sfida di mezzogiorno, e le vittorie di Cantù, Varese, Milano e Sassari nel pomeriggio, la 4ª giornata del massimo campionato italiano si è conclusa con il posticipo serale fra Pistoia e Brindisi che ha visto gli ospiti ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia. Grande vittoria di Cremona a Bologna : Sono due le squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata della Serie A di Basket. Alla netta vittoria di Venezia contro Trento nell’anticipo, ha risposto il successo dell’Armani Exchange Milano contro la VL Pesaro per 97-82. Una partita sempre in controllo per la squadra di Simone Pianigiani, che aveva chiuso avanti di undici punti il primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. Diciannove punti di Mike James ed ...

Diretta/ Pistoia Brindisi (risultato finale 74-90) streaming video tv Rai : vince Brindisi (Basket Serie A1) : Diretta Pistoia Brindisi, streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata del campionato di basket Serie A1, si gioca domenica al PalaCarrara(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:27:00 GMT)

Basket - Serie A1 femminile 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match - primo acuto per il Geas : La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Milano vince ancora - Sassari batte Torino : L’Olimpia Milano firma il quarto successo in altrettante gare, Sassari batte Torino: i Risultati della 4ª giornata della Serie A di Basket Dopo la vittoria di Cremona sulla Virtus Bologna nel lunch match e i successi di Cantù su Reggio Emilia e di Varese su Trieste nelle prime gare del pomeriggio, la 4ª giornata della Serie A di Basket italiana prosegue con altri due gare, in attesa del posticipo serale fra Pistoia e Brindisi. Nella gara ...

