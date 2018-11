Banche | ora il faro sui titoli opachi | e non sono made in Italy

Conte ha chiesto a Tria di elaborare scenari di intervento a sostegno Banche : Il premier Giuseppe Conte ha chiesto al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, di elaborare 'scenari di intervento' a sostegno delle banche in caso di necessità. Lo riferisce una fonte governativa spiegando che il Movimento cinque stelle ha ribadito a ...

Borsa ancora giù con Banche e finanza : Borsa di Milano ancora negativa nell'ultima seduta settimanale: Ftse Mib -0,70% a 18.683 punti e All Share -0,76% a 20.565. Gli indici sono stati deboli per tutta la giornata arrivando a perdere anche ...

Mario Draghi - allarme spread : 'Se sale ancora le Banche pagheranno'. Ma confida in un accordo col governo : 'Io non ho la palla di cristallo per prevedere i rischi dello spread, 300, 400, certamente questi titoli sono nelle banche e se perdono valore loro impattano sul capitale delle banche '. Mario Draghi ...

Piazza Affari rincuorata dalle parole di Tria su spread e Banche : Milano. Piazza Affari apre in rosso sulla scia della brutta cadita di ieri (-16 per cento) e poi reagisce passando in territorio positivo, alla vigilia del pronunciamento dell'agenzia di rating Standard & Poor's, dalla quale potrebbe arrivare un nuovo declassamento del debito pubblico italiano, e in

Banche norme cambiano ancora su operazioni e denaro liquido. E crescita costi per stangata : Con la manovra la deduzione di Ires e Irap su svalutazioni e su perdite relative ai crediti, nella misura del 10%, viene differita al 2026..

Manovra - agenzie di rating pronte a declassare anche le Banche. Vertice di maggioranza prima del Cdm di domani : 'L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade ...

Spread tocca 340 al top da 5 anni. Banche a picco - contrattazioni sospese |Ora l’Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78% per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

Nel decreto batosta da un miliardo ma le Banche per ora non protestano : Un faccia a faccia di due ore tra il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, e i rappresentanti delle big del credito. L'occasione per illustrare la parte della manovra che impatterà sul sistema bancario ...

Ora Di Maio prende in giro pure i truffati dalle Banche : I risparmiatori truffati dalle banche possono aspettare. L'ultima promessa di Di Maio è stata smentita dal documento programmatico di bilancio del governo gialloverde. Motivo? Le risorse stanziate nel ...

Banche - da maggio in fumo 36 miliardi. Cosa c’è dietro la voragine di Borsa : Ufficialmente, lo spread tra BTp e Bund è lì, attorno a quota 300 punti base. Ma se si va più in profondità, e si mettono controluce i bilanci bancari e gli andamenti dei titoli, si scopre che la Borsa (che per sua natura guarda al futuro) sta già facendo scontare alle Banche uno scenario molto, molto più critico di quello che può apparire...

Grecia - la BCE riduce ancora i prestiti alle Banche : La Banca Centrale Europea riduce ulteriormente il plafond del programma di liquidità di emergenza, emergency liquidity assistance o ELA, che la Banca Centrale della Grecia può erogare agli Istituti di ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Padoan : “Era ministro e ha trovato 20 miliardi per Banche. Ora ne servono molti meno” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra l’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e l’economista Antonio Maria Rinaldi sul Reddito di cittadinanza. Il deputato Pd osserva: “Per questa misura servono 11 miliardi di euro. Sarebbero ben spesi se ci fosse chiarezza sulle condizioni e sugli incentivi. E a riguardo ancora non ci siamo. Il vero modo per combattere l’esclusione è creare lavoro”. Rinaldi ...

Borsa di Milano : Banche ancora punite - richiesti i petroliferi : In un'audizione in Parlamento sul Def Giovanni Tria, ministro dell'Economia, proverà a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, ma intanto a Piazza Affari sono ancora una volta le banche a pagare ...