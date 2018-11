Bagnaia Mondiale | la vittoria di Pecco ha più volti

Bagnaia Mondiale - una stagione straordinaria : LA FOTOGALLERY . Tutte le tappe di un memorabile 2018 che ha incoronato il pilota dello Sky Racing Team VR46 Campione del Mondo Moto2: dalla prima vittoria in Qatar alla festa iridata in Malesia

Motomondiale - GP Malesia 2018 : in Moto2 Francesco Bagnaia vede il titolo e può gestire - in Moto3 Marco Bezzecchi parte all’attacco : Uno partirà davanti, uno in seconda fila. Uno potrà gestire la situazione, uno dovrà assolutamente tentare il tutto per tutto. Stiamo parlando di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, i nostri due portacolori che sono a caccia dei rispettivi titoli in Moto2 e Moto3, ma una cosa l’hanno in comune: saranno entrambi a contatto diretto con i rispettivi rivali, Miguel Oliveira e Jorge Martin nel Gran Premio di Malesia 2018 (clicca qui per ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...

Moto2 - Pecco Bagnaia vicino al titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare già in Malesia : Sono trentasei i punti di vantaggio di Bagnaia su Oliveira, il pilota dello Sky Racing Team punta a festeggiare già in Malesia alla fine del mondiale di Moto2, Pecco Bagnaia guida la classifica con 36 punti di vantaggio su Miguel Oliveira. Un vantaggio importante su cui però il pilota dello Sky Racing Team non vuole cullarsi, provando a chiudere i conti già in occasione del Gp della Malesia. Il dodicesimo posto di Phillip Island non ha ...

Moto2 - GP Australia. Vittoria di Binder - Bagnaia chiude 12° : festa mondiale rimandata : Vince Binder a Phillip Island, e non c'è nemmeno un tricolore sul podio . È la prima volta negli ultimi quattro mesi , cioè dal GP di Catalogna. L'Italia, però, sorride. Eccome, perché Francesco ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia conserva il suo vantaggio su Miguel Oliveira dopo il GP di Phillip Island : Perde un solo punto Francesco Bagnaia nel confroto iridato in Moto2 con il portoghese Miguel Oliveira. Sono 36 le lunghezze di vantaggio di “Pecco” nei confronti del lusitano, nonostante il 12° posto del GP d’Australia. Per il centauro piemontese la possibilità nel prossimo appuntamento in Malesia di chiudere i giochi. Classifica Mondiale 2018 Moto2 (TOP-10) Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco ...

Motomondiale - GP Australia 2018 : per Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi la gara di Phillip Island dovrà fare rima con rimonta : Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2018 di Moto2 e Moto3, per usare un eufemismo, hanno regalato numerose sorprese. Le condizioni meteo complicate (come quasi sempre) che si sono manifestate sul circuito di Phillip Island, specialmente in fatto di forte vento e temperature basse dell’asfalto, hanno regalato poco grip ai piloti e feeling quasi assente con moto e tracciato. Due vittime illustri di queste qualifiche sono, ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale con 2 gare d’anticipo. Le possibili combinazioni : Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia 2018 con il primo match point per conquistare aritmeticamente il titolo iridato della Moto2 con due gare d’anticipo. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 sta disputando un campionato fenomenale dimostrando di essere il pilota più completo e veloce della categoria ma deve fare i conti con un avversario solidissimo come il portoghese ...

