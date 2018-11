Moto2 - Sepang : Bagnaia campione del mondo - Rossi : 'Fantastico Francesco'. La prima per Marini : 'È un titolo fantastico, che abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme - ha detto Rossi a Sky Sport - Lo scorso anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva ...

Moto2 - Bagnaia campione : 'Il VR46 come una famiglia - abbiamo vinto tutti insieme' : La lettera di pecco L'ultimo giro ho urlato, ho pianto iniziando a realizzare che dopo la bandiera a scacchi sarei diventato campione del Mondo. Quante volte ho immaginato questo momento, ma é una ...

MotoGp - Rossi cade a 4 giri dal traguardo In Malesia vince Marquez - Dovizioso è 6°. Bagnaia campione del mondo in Moto2 : Il Dottore cade a 4 giri dal traguardo e Marc Marquez festeggia ancora. La nona vittoria della stagione arriva nel Gp della Malesia per la scivolata di Valentino Rossi, quando il pilota della Yamaha era al comando in una gara combattuta a suon di decimi con lo spagnolo. Una vera beffa per il pilota di Tavullia che dopo la scivolata è tornato in pista per tagliare il traguardo in 18esima posizione. Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix ha ...

Pecco Bagnaia è campione del mondo in Moto 2 : Bagnaia non ha semplicemente vinto il campionato, lo ha dominato, vincendo 8 gare e raccogliendo il testimone di campione del mondo dal suo compagno di Academy Franco Morbidelli. Dopo il traguardo ha ...

Moto2 - Sepang : Bagnaia campione del mondo. Rossi : 'Fantastico Francesco' : Francesco Bagnaia è campione del mondo di Moto2. Nel Gran premio di Malesia il pilota torinese ha chiuso al terzo posto dietro a Luca Marini, primo, e al portoghese Miguel Oliveira. 'Mi ricorderò di questo giorno per tutta la vita. ...

Moto2 - Bagnaia : «Campione grazie a tutto il team» : Siamo diventati campioni del mondo tutti insieme '. GESTIONE GARA Poi Bagnaia ha spiegato come ha affrontato la gara di oggi, chiusa al terzo posto e vinta dal suo compagno di squadra Luca Marini: ' ...

Pecco Bagnaia è campione del mondo in Moto 2 : Per partire da Chivasso e arrivare fino in Malesia, a Sepang, per diventare campione del mondo la strada è lunga e ricca di imprevisti. Servono talento, coraggio e grande forza di volontà, tutte qualità che Franscesco Bagnaia ha in abbondanza. A Sepang gli è servito soprattutto sangue freddo, per chiudere la partita con Oliveira gli è bastato salir...

