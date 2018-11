Azza Soliman | l’avvocatessa che rischia la vita per le donne egiziane

vanityfair

(Di domenica 4 novembre 2018)«Dovremmo picchiarti per darti una svegliata». Seduto in uno studio televisivo del Cairo c’è un giornalista che guarda dritto nella telecamera e si rivolge così ad. Cinquant’anni, avvocatessa da sempre al fianco dellee nella difesa dei diritti umani in Egitto. Donna simbolo della lotta per l’emancipazione femminile nel mondo arabo. E del movimento #MeToo in Egitto. Per questo è stata perseguitata, arrestata e messa sotto processo. Il suo nome al Cairo pesa. Oggifino a 15 anni di carcere con l’accusa di avere diffamato l’immagine del suo Paese affermando che le, in Egitto, devono affrontare lo stupro. Tutti i suoi beni sono stati congelati così come la sua(qui l’appello lanciato da Amnesty International in sua difesa). Non può viaggiare, non può lavorare, vive con la ...