Audi presenta la FE05 e-tron | il nuovo gioiello ancora più efficiente per puntare al bis

Audi torium : presentata oggi la stagione 2018 – 2019 con i risultati della prima analisi qualitativa del pubblico : Una stagione pensata per tutti i pubblici e ricca di sorprese in ogni stagione dell’anno. È quella che si è inaugurata oggi , alla presenza del Vicesindaco di Roma Luca Bergamo, del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, del Presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina e dell’AD Josè R. Dosal. Per la 17ima delle stagioni dell’ Auditorium Parco della Musica ...

DYNAudiO presenta Music Now per i sistemi intelligenti MUSIC : DYNAUDIO presenta MUSIC Now, la nuova funzionalità smart per l'app DYNAUDIO MUSIC ideata per i sistemi intelligenti wireless MUSIC: il software è in grado di scegliere il genere MUSICale o gli artisti in base ai gusti personali dell'utente.