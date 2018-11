Atp Parigi-Bercy | Khachanov batte Djokovic e vince il suo primo Masters 1000

Atp Parigi - Khachanov (e Federer) distruggono Djokovic : il russo corona una settimana da sogno - primo Master 1000 in carriera : Karen Khachanov ha vinto il Master 100 di Parigi Bercy superando un Djokovic distrutto dalla gara di ieri contro Federer Karen Khachanov è il campione del Master 1000 di Parigi Bercy. Il giovane 22enne russo, ha battuto in 2 set il prossimo numero 1 al mondo Novak Djokovic, in una gara gestita perfettamente, vinta col punteggio di 7-5 6-4. Si tratta della prima vittoria in un Master 1000 per Khachanov, il quale al termine di una settimana ...

Atp Parigi Bercy - Federer-Djokovic è il match dell’anno : una battaglia tra fenomeni - vinta da Nole per un “soffio” : ATP Parigi Bercy, gara epica tra Roger Federer e Novak Djokovic per definire il finalista del torneo che domani giocherà contro Khachanov ATP Parigi Bercy, oggi gli appassionati di tennis avranno di certo un sorriso enorme sulle labbra. Sul cemento Parigino hanno avuto infatti la possibilità di osservare la gara più bella dell’anno, una delle più belle delle ultime stagioni. Roger Federer e Novak Djokovic hanno dato vita ad una ...

Atp Parigi Bercy – Khachanov primo finalista : il russo liquida Thiem con facilità : Karen Khachanov è il primo finalista dell’ATP di Parigi Bercy: il giovane tennista russo supera Thiem con facilità e attende il vincitore di Federer-Djokovic In attesa del big match tra Roger Federer e Novak Djokovic, il pubblico dell’ATP di Parigi Bercy viene a conoscenza del primo finalista del torneo francese. A trionfare nella prima semifinale è Karen Khachanov che liquida Dominic Thiem in 1 ora e 12 minuti di gioco. Il giovane talento ...

Atp Parigi - semifinale da favola : Federer batte Nishikori e raggiunge Djokovic : ATP Parigi, Roger Federer batte Nishikori ed approda in semifinale dove troverà il prossimo numero 1 al mondo Djokovic ATP Parigi, Roger Federer ha superato in due set uno scialbo Nishikori. Un doppio 6-4 per liberarsi del tennista giapponese e far dunque esultare i tifosi Parigini che domani potranno assistere alla gara che tutti auspicavano. Federer incontrerà infatti Novak Djokovic in una semifinale che si prospetta essere un gustoso ...

Atp Parigi - Novak Djokovic in semifinale col “brivido” : che battaglia contro Cilic! : ATP Parigi, Novak Djokovic ha superato in tre set il croato Cilic, una gara molto tesa e combattuta: adesso Federer? ATP Parigi, Novak Djokovic approda alle semifinali, vincendo un incontro molto sofferto contro Cilic. Il croato è partito in grande spolvero, vincendo il primo set per 6-4 con un break decisivo. Nole è parso molto nervoso a ridosso del secondo set, rompendo anche una racchetta in terra. Il campione serbo però si è saputo ...

Atp Parigi Bercy – Rimonta eccezionale per Thiem : Sock si arrende al terzo set : Dominic Thiem piega Jack Sock dopo oltre due ore di match: il tennista austriaco ottiene una straordinaria vittoria in Rimonta e si qualifica per la semifinale Due ore e 16 minuti di match divertente e combattuto, quello andato in scena nei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy fra Sock e Thiem. Ad uscire vincitore da quella che è stata una vera e propria battaglia, è stato Dominic Thiem, autore di una Rimonta strepitosa. L’austriaco ...

Atp Parigi Bercy – Khachanon in semifinale : Zverev limitato da un infortunio : Karen Khachanov supera Alexander Zverev in due set e accede alla semifinale di Parigi Bercy: il giovane talento tedesco limitato da un infortunio Bastano soltanto 1 ora e 8 minuti a Karen Khachanov per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista russo riesce a superare con semplicità Alexander Zverev, imponendosi in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 2-6. Zverev fortemente limitato da un infortunio, non ...

Atp Parigi – Anderson ko : Nishikori super il sudafricano e vola ai quarti di finale : Nishikori manda al tappeto Anderson e vola ai quarti di finale del torneo Atp di Parigi-Bercy Si è conclusa un’altra giornata di sfide nei campi in cemento di Parigi per il torneo Atp di Parigi-Bercy: dopo il ko di Fognini che ha ceduto a Roger Federer, passato ai quarti di finale, è andata in scena la sfida tra Anderson e Nishikori. Il sudafricano numero 7 al mondo ha ceduto ad un ottimo Nishikori, numero 11 del ranking Atp, che ha ...

Atp Parigi – Fognini si ferma agli ottavi di finale : Federer inarrestabile per l’azzurro : Fognini non ce la fa contro un tosto Federer: lo svizzero stacca il pass per i quarti di finale del torneo Atp di Parigi-Bercy Niente da fare per Fabio Fognini nel torneo Atp di Parigi-Bercy: l’azzurro si è fermato questa sera agli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città francese. Il tennista italiano ha avuto a che fare con un avversario tosto, seppur non nella sua condizione migliore, che ha arrestato ...