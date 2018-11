Atp Bercy | trionfa Khachanov | Djokovic crolla in finale 7-5 6-4

Atp Parigi-Bercy : Khachanov batte Djokovic e vince il suo primo Masters 1000 : Nella finale odierna, il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-5 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, il serbo Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking Atp, ponendo ...

Tennis - Atp Parigi Bercy : Djokovic supera Federer e va in finale contro Khachanov : Novak Djokovic supera Roger Federer in tre set e approda in finale nel Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in dirittura d'arrivo sul veloce ...

Atp Parigi-Bercy - Djokovic vola in finale : battuto Federer dopo 3 ore di battaglia : ROMA - Novak Djokovic è il secondo finalista del torneo Atp di Parigi-Bercy. Il serbo in semifinale ha battuto il rivale di sempre, lo svizzero Roger Federer, con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-6 al ...

Atp Parigi Bercy - Federer-Djokovic è il match dell’anno : una battaglia tra fenomeni - vinta da Nole per un “soffio” : ATP Parigi Bercy, gara epica tra Roger Federer e Novak Djokovic per definire il finalista del torneo che domani giocherà contro Khachanov ATP Parigi Bercy, oggi gli appassionati di tennis avranno di certo un sorriso enorme sulle labbra. Sul cemento Parigino hanno avuto infatti la possibilità di osservare la gara più bella dell’anno, una delle più belle delle ultime stagioni. Roger Federer e Novak Djokovic hanno dato vita ad una ...

Atp Parigi Bercy – Khachanov primo finalista : il russo liquida Thiem con facilità : Karen Khachanov è il primo finalista dell’ATP di Parigi Bercy: il giovane tennista russo supera Thiem con facilità e attende il vincitore di Federer-Djokovic In attesa del big match tra Roger Federer e Novak Djokovic, il pubblico dell’ATP di Parigi Bercy viene a conoscenza del primo finalista del torneo francese. A trionfare nella prima semifinale è Karen Khachanov che liquida Dominic Thiem in 1 ora e 12 minuti di gioco. Il giovane talento ...

Atp Parigi Bercy - Federer show - ko Nishikori! Semifinale con Djokovic : Venendo alla cronaca, Federer appare sin da subito diverso rispetto alla versione di Shanghai e anche di Basilea: più rapido con le gambe, più incisivo al servizio, più continuo con da fondo, ...

Atp Parigi Bercy – Rimonta eccezionale per Thiem : Sock si arrende al terzo set : Dominic Thiem piega Jack Sock dopo oltre due ore di match: il tennista austriaco ottiene una straordinaria vittoria in Rimonta e si qualifica per la semifinale Due ore e 16 minuti di match divertente e combattuto, quello andato in scena nei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy fra Sock e Thiem. Ad uscire vincitore da quella che è stata una vera e propria battaglia, è stato Dominic Thiem, autore di una Rimonta strepitosa. L’austriaco ...

Atp Parigi Bercy – Khachanon in semifinale : Zverev limitato da un infortunio : Karen Khachanov supera Alexander Zverev in due set e accede alla semifinale di Parigi Bercy: il giovane talento tedesco limitato da un infortunio Bastano soltanto 1 ora e 8 minuti a Karen Khachanov per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista russo riesce a superare con semplicità Alexander Zverev, imponendosi in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 2-6. Zverev fortemente limitato da un infortunio, non ...

Atp Parigi-Bercy : Fognini fuori agli ottavi di finale - Federer vince in due set : Negli ottavi di finale nel 'Rolex Paris Masters', ultimo '1000' dell'anno, dotato di un montepremi pari a 4.872.105 dollari, il tennista svizzero, numero 3 del mondo e del seeding, ha sconfitto il ...

Atp Parigi-Bercy : Zverev e Thiem volano ai quarti di finale : Il tedesco Zverev, numero 4 del mondo, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman per 6-4, 6-2. L'austriaco Thiem, numero 6, ha avuto la meglio sul croato Borna Coric per 6-7, 3-7,, 6-2, 7-5. Passano ...

Atp Parigi Bercy – Zverev liquida Schwartzaman senza problemi : il tedesco vola ai quarti : Alexander Zverev supera Diego Schwartzman e accede ai quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy: il tennista tedesco si impone in due set Alexander Zverev stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy con estrema facilità. Il giovane talentino tedesco, attualmente numero 5 del ranking mondiale maschile, ha la meglio sull’argentino Diego Schwartzman, numero 19 ATP. Zverev vince l’incontro in due set, della durata ...

Atp Parigi Bercy – Che battaglia fra Khachanov e Isner : il russo la spunta al tie-break del terzo set : Karen Khachanov avanza ai quarti di finale dell’ATP di Parigi Bercy: il tennista russo supera Isner dopo 2 ore e mezza di match Una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi quella fra Karen Khachanov e John Isner negli ottavi di finale dell’ATP di Parigi Bercy. A spuntarla è stato il tennista russo, attualmente numero 18 del ranking, dopo 2 ore e 28 minuti di partita. Khachanov ha vinto il primo set per 6-4, mentre Isner si è ...

Atp Parigi Bercy – Dzumhur si ritira per infortunio : Djokovic ai quarti senza sudare : Damir Dzumhur si ritira a causa di un problema fisico dopo quasi un’ora di gioco: Djokovic avanza ai quarti di finale di Parigi Bercy Appena 55 minuti di gioco, dal sapore quasi di allenamento per Novak Djokovic sul cemento di Parigi Bercy. Il tennista serbo, attualmente numero 2 del mondo, avanza senza nemmeno sudare ai quarti di finale del torneo francese, sfruttando il ritiro di Damir Dzumhur. Il tennista bielorusso ha accusato un ...

Atp Parigi Bercy – Cilic ai quarti : Dimitrov si arrende in due set : Marin Cilic raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Pairigi Bercy: il tennista croato supera Grigor Dimitrov in due set Ottavo di finale combattuto e divertente quello che ha visto scendere in campo Marin Cilic e GrIgor Dimitrov sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Un vero e proprio big match fra due top 10, rispettivamente settimo il croato e decismo il bulgaro, giocato senza esclusione di colpi. Dopo quasi due ore di partita, a ...