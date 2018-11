Atalanta | la felicità di Zapata | “Finalmente il gol | posso aiutare anche dalla panchina”

calcioweb.eu

(Di domenica 4 novembre 2018) Finalmente si è sbloccato, dopo aver passato undici giornate senza entrare nel gabellino dei marcatori: Duvansta provando a riconquistare l'e i suoi tifosi, che iniziavano a storcere il naso per la spesa eccessiva effettuata per accaparrarselo. Al termine del match contro il Bologna, il colombiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria di oggi. Dopo un avvio difficile ora stanno arrivando i risultati. Prima giocavamo bene ma non arrivavano i gol, adesso invece li facciamo". Sulle recenti panchine: "Quando le cose non vanno bene è giusto lasciare spazio a chi sta meglio.panchina poila squadra e questo mi fa piacere".