Stefano De Martino - le visite a casa di Belen Rodriguez e gli strani scambi di like con Asia Argento : Il gossip impazza su Stefano de Martino. Secondo molti infatti, come Leggo.it ha regolarmente riportato, Stefano starebbe cercando di tornare con la ex Belen Rodriguez, che nel frattempo è...

Asia Argento : 'Vorrei innamorarmi ancora - ci ho provato ma è molto difficile' - VIDEO : 'Non escludo che mi farebbe piacere vedere i miei figli lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non voglio farli crescere troppo in fretta. Possono avere altre alternative', ha concluso. Asia Argnto ...

X Factor - Dario Argento : 'Asia era la più brava - c'è un complotto contro di lei' : ' Asia sta molto bene , ride, scherza ed è piena di vivacità. Mi è dispiaciuto non vederla ad X Factor, lei era la più brava '. A parlare è Dario Argento , ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell’amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall"uragano Jimmy Bennet. L"attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un"accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ovviamente ancora non del tutto formalizzare, ma la gogna mediatica continua senza sosta.Intervenuta mercoledì al Maurizio Costanzo Show, Asia Argento ha snocciolato tutta la sua vita e tutta la sua carriera durante una lunga e accorata intervista. ...

Asia Argento e Fabrizio Corona sempre più vicini : Secondo la rubrica Chicche di gossip, del settimanale Chi, Fabrizio Corona si starebbe avvicinando ad Asia Argento. Secondo il settimanale “Chi”, l’avvicinamento tra i due sarebbe palese dal momento in cui entrambi, sui social, si scambiano insistentemente “like” ai propri post. E il settimanale si chiede: tra i due, certamente personaggi controversi, c’è stima personale, interesse professionale, o c’è qualcosa dietro, magari un flirt?

Dario e Asia Argento da Costanzo show dopo le polemiche : Dario e Asia Argento alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista sono stati tra gli ospiti del Maurizio Costanzo show. Nel salotto televisivo di Costanzo, Asia e Dario Argento parleranno del loro rapporto e delle vicende che hanno recentemente visto protagonista l’attrice, accusata da Jimmy Bennett. Dario Argento ...

Michelle Hunziker Asia Argento ha pagato il suo coraggio : Michelle Hunziker non scherza quando si parla di molestie sulle donne. La sua onlus “Doppia Difesa” ha infatti presentato una proposta di legge per dare priorità alle denunce di violenza. Non poteva quindi restare indifferente al movimento #MeToo e sul settimanale “F” si schiera con Asia Argento che “sta pagando caro il suo coraggio”. “Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha ...

Michelle Hunziker difende Asia Argento : 'Ha pagato un prezzo molto alto' : Michelle Hunziker sul settimanale F si schiera dalla parte di Asia Argento, vittima di molestie e paladina del movimento MeToo. "Sta pagando caro il suo coraggio", dice la bella svizzera. "Prendendo posizione in modo deciso, diventi attaccabile. Lei ha cominciato a dar fastidio a molta gente, non solo a Weinstein. A Cannes, quando sul palco ha detto 'anche qui tra voi ci sono gli stupratori', non sapeva a chi stava pestando i piedi", ha aggiunto ...

Fabrizio Corona - la bomba di Signorini : «Lui e Asia Argento...» : Altro che ritorno di fiamma con Belen Rodriguez o con Silvia Provvedi, o con altre sue ex: le minestre riscaldate non fanno per Fabrizio Corona, che secondo i ben informati avrebbe messo nel mirino...

Michelle Hunziker : "Asia Argento sta pagando caro il suo coraggio" : Michelle Hunziker, da sempre sensibile al tema della violenza sulle donne con la propria onlus Doppia Difesa, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'F', commentando il macigno finito addosso ad Asia Argento dopo aver confessato di aver subito molestie da parte del produttore cinematografico, Harvey Weinstein. Per questa decisione molto sofferta, l'attrice, figlia del noto regista Dario, "sta pagando caro il suo coraggio": Prendendo ...

