Ascolti Tv di sabato 3 novembre 2018 | la Clerici non è Tortora e neanche la Carlucci E

Ascolti TV | Sabato 3 novembre 2018. Record per Tú sí que vales (30.21%) - Portobello cala al 16.82% : De Filippi, Mammucari, Scotti Su Rai1 il secondo appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.475.000 spettatori pari al 16.82% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari ...

Ascolti tv sabato 20 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi 4.453.000 telespettatori, share 22,5%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.178.000, 5,5%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 4,9%. Su Canale 5 Tu sì que vales (live) ha registrato un netto di 5.123.000 telespettatori, share 29,6%. Su Italia 1 Il film Shrek ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...