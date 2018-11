Apple store rifiutato a Stoccolma nella più antica piazza pubblica della città

Apple - su App Store per Mac rimosse 11 categorie di applicazioni : Molti utenti hanno notato nelle scorse ore che su Mac App Store le categorie di applicazioni sono diminuite drasticamente. Prima che Apple le rimuovesse erano presenti 21 categorie di app, tra cui Finanza, Viaggi, Stili leggi di più...

Questo Apple store non s’ha da fare - Stoccolma dice no in difesa della sua piazza più amata : Apple non potrà costruire il suo negozio moderno in uno dei parchi più antichi di Stoccolma, il Kungsträdgården. “I parchi cittadini sono un po’ dei luoghi sacri a Stoccolma”, come sottolinea il capogruppo dei verdi della capitale svedese. Forse per Questo Apple ha pensato, anzi, sognato, di metterci al centro uno dei suoi “templi hi-tech”. Ma l’idea è stata ripudiata con decisione e sdegno sia dalla ...

Colazione da Apple - visita allo Store - badge e fila per l'evento Apple di New York : le foto - : I rappresentati delle testate di tutto il mondo sono stati dapprima inviati a visitare il recente Apple Store Downtown Brooklyn sulla Flatbush Avenue, quattro minuti a piedi dal Brooklyn Academy of ...

IPHONE XR DISPONIBILE DA OGGI PER L'ACQUISTO/ All'Apple store arriva la versione "low cost" : IPHONE XR è una realtà. Da OGGI è ufficialmente DISPONIBILE per L'ACQUISTO. Evidentemente, le emozioni per Apple non dovevano finire qui, e Tim Cook si è presentato allo Store di Milano.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 20:48:00 GMT)

Tim Cook a sorpresa nell’Apple store di Milano : Milano, piazza Liberty, sono le 8.30 del mattino e molti sono già in fila ad attendere l’apertura dell’Apple store per il day-one delle vendite di iPhone XR. All’interno del negozio, inaugurato a Luglio di quest’anno, leggi di più...

iPhone XR disponibile da oggi per l’acquisto/ Tim Cook all’Apple store di Milano : “Erano tutti ghiacciati!” : iPhone XR è una realtà. Da oggi è ufficialmente disponibile per l'acquisto. Evidentemente, le emozioni per Apple non dovevano finire qui, e Tim Cook si è presentato allo Store di Milano.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Milano - sorpresa all'Apple store : c'è Tim Cook - parte l'assedio dei selfie : sorpresa questa mattina all'Apple store di Milano, in piazza Liberty. Attorno alle 8.30, senza avvisare, e confondendosi con i clienti che fin dalle 8 erano stati fatti entrare per il primo giorno di vendita dell'IPhone XR in Italia, si è presentato Tim Cook, Ceo di Apple. La...

Apple store chiusi per l'arrivo di iPhone XR - : Apple Store online chiusi: come puntualmente avviene nelle ore immediatamente precedenti all'arrivo dei nuovi dispositivi sullo Store online, Apple ha chiuso i proprio negozi web in tutto il mondo, ...

Apple App Store : Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto : Sull’App Store è una moda in continua aumento. Applicazioni in Prova gratuita che poi si trasformano a pagamento senza avviso Apple App Store: Ecco gli abbonamenti Prova Gratis a trabocchetto Prove Gratis che poi diventano a pagamento senza autorizzazione. E’ la moda diffusa sull’App Store che vede una discreta fetta di applicazioni essere colpite da […]

Anche all'Apple store Piazza Liberty a Milano sbarca The Big Draw Festival : Oggi Apple contribuisce in modo importante nel mostrare il talento creativo delle persone in tutto il mondo'. @LuS_inc

Apple offrirà corsi di programmazione gratis negli store durante la Europe Code Week : Secondo i dati forniti da Apple, oggi in Europa sono 1,5 milioni i posti di lavoro attribuibili alla rapida crescita dell'economia delle app iOS di Cupertino. La Mela, negli istituti di istruzione ...

In ottobre festival dell'arte e dell'illustrazione ad Apple store Liberty - : In Italia illustratori famosi spiegheranno come usare iPad per la creatività Milano è tra i più grandi Apple Store del mondo selezionati da Apple per lanciare un vero e proprio fesitival d'arte, ...

Huawei trolla Apple e distribuisce power bank davanti all'Apple store di Singapore : Non è la prima volta che il colosso californiano è fatto oggetto di attenzione da parte di Huawei, da poco divenuto il secondo produttore di smartphone al mondo. Proprio do po l'evento del 12 ...