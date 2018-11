Apple | la poca trasparenza punita per mantenere il mito dell’inaffondabilità

ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 novembre 2018) A cosa porta la schiavitù della narrazione vincente a tutti i costi, dell’ottimismo, dell’inarrestabile progresso a cui sembrano dover sottostare sempre e comunque le aziende tecnologiche? A questo:annuncia che non rivelerà più i dati di vendita di iPhone, iPad e Mac e il titolo crolla in borsa per il secondo giorno di fila con un tonfo di quasi il 7 per cento, trascinandosi dietro anche il Nasdaq e raggiungendo il calo record in un solo giorno come non lo si vedeva dall’aprile 2016 quando c’era stata la prima frenata (-16,3 per cento) nella vendita degli iphone, dopo otto anni di crescita da quando era stato lanciato, nel 2007. La notizia è stata data giovedì notte durante la conferenza con gli analisti sui risultati del quarto trimestre fiscale: “Le vendite dei singoli prodotti non sono rilevanti per noi a questo punto” ha detto il chief financial officer di, Luca ...