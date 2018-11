Antonella Clerici perde la sfida | Tu Si Que Vales affonda Portobello

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Seconda puntata sabato 3 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi piange in diretta nella settimana nera dopo le botte di Antonella Clerici : settimana intensa per Elisa Isoardi. La polemica in distanza sugli ascolti della prova del cuoco con Antonella Clerici (e poi Anna Moroni) e la vecchia guardia del programma di Raiuno, quella ravvicinata per i veleni su Casimiro Lieto, il suo autore di fiducia che Matteo Salvini vorrebbe alla direzione di Raidue nel giro di nomine di viale Mazzini. --E così martedì 30 ottobre hanno fatto "rumore" le lacrime in diretta della bella ...

La prova del cuoco - Anna Moroni sta con Antonella Clerici : 'Smentisco Elisa Isoardi - non ci ha invitato' : S'ingrossa il caso La prova del cuoco . Dopo il botta e risposta tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sugli ascolti e il nuovo corso, è Anna Moroni , storico braccio destra di Antonellina , a ...

Portobello - Antonella Clerici e l'asso amarcord per alzare gli ascolti. Bomba : 'Presto andrò in studio' - chi è : Per risollevare Portobello dopo una partenza complicata, Antonella Clerici potrebbe giocarsi la carta amarcord. Intervistata dal settimanale Spy Anna Moroni , sua storica collaboratrice nella Prova ...

Portobello - la compagna di Enzo Tortora critica Antonella Clerici : In una lettera pubblicata su ‘Repubblica’ Francesca Scopelliti ha lamentato la dimenticanza della conduttrice che non ha...

Paura per Antonella Clerici : "Ha rischiato di morire dopo Portobello" : Paura nelle scorse ore per Antonella Clerici , che ha rischiato di essere una delle vittime del maltempo dei giorni scorsi. Come rivela il Messaggero , infatti, lunedì la conduttrice stava tornando a ...

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici [VIDEO], la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una localita' ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, ...

Portobello - Antonella Clerici sotto accusa per il pappagallo in studio : 'Rischia la depressione e il collasso' : Il nuovo Portobello di Antonella Clerici è finito nel mirino degli animalisti, inferociti per la presenza del pappagallo Enrica in studio. La responsabile dell'associazione Save the dogs and other ...

Antonella Clerici ho rischiato di morire : Vittorio Garrone ha raccontato che la sua compagna Antonella Clerici se l’è vista molto brutta e ha rischiato addirittura la vita a causa dell’inesistente manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade. La conduttrice stava tornando dagli studi milanesi della Rai dopo la prima puntata di Portobello quando, sulla strada che collega le Valli Spinti e Borbera (nel Novese), sono caduti massi e macigni dal cavalcavia. Sfiorata dunque la ...

Portobello - anche la vedova di Enzo Tortora attacca Antonella Clerici : “Non ha detto perché è morto davvero mio marito” : Dopo le proteste degli animalisti che accusavano il programma di “sfruttare” il pappagallo verde, una nuova polemica si abbatte su Antonella Clerici e il suo Portobello iniziato sabato scorso su Rai 1. Questa volta è stata la vedova di Enzo Tortora, Francesca Scopelliti, ad attaccare la bionda conduttrice, “colpevole” di non aver ricordato nel modo giusto il grande conduttore televisivo, non spiegando la vera causa della ...

Antonella Clerici a Portobello criticata dalla vedova di Enzo Tortora per la «dimenticanza» : Altri problemi in vista per Antonella Clerici e il debutto poco fortunato di Portobello : oltre a non aver vinto la gara auditel con Tu si que vales e aver infastidito gli animalisti con tanto di ...

Antonella Clerici criticata dalla vedova di Enzo Tortora per la 'dimenticanza' a Portobello : Altri problemi in vista per Antonella Clerici e il debutto poco fortunato di Portobello: oltre a non aver vinto la gara auditel con Tu si que vales e aver infastidito gli animalisti con tanto di ...

Antonella Clerici choc : ha rischiato la vita dopo Portobello : Antonella Clerici ha rischiato di morire dopo la prima puntata di Portobello Antonella Clerici ha rischiato di morire. A raccontare la vicenda è stato l’attuale compagno della conduttrice Vittorio Garrone. Secondo la ricostruzione dei fatti, subito dopo la puntata di sabato scorso di Portobello, la Clerici se l’è vista brutta e ha rischiato addirittura la vita a causa della manutenzione ordinaria e straordinaria inesistente di alcune ...