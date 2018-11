Annalisa vincitrice agli Mtv Emas 2018 : 'Roba che non ci credo neanche io' : È Annalisa la vincitrice del ' Best italian act ' degli Mtv Emas 2018 . La cantante savonese, unica donna in lizza, ha avuto la meglio su Calcutta, Ghali, Liberato e Shade e si è aggiudicata il premio ...

MTV EMA 2018 : Annalisa è la vincitrice del Best Italian Act