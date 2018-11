Annalisa è Best Italian Act a Emas 2018

Annalisa vince il Best Italian Act agli MTV EMA 2018 : l’annuncio in una videochiamata con Ermal Meta da Bilbao (video) : Annalisa vince il Best Italian Act! La cantante ligure vince la categoria degli MTV EMA dedicata alla musica Italiana superando i voti totalizzati dagli altri 4 artisti nominati nella stessa categoria. Erano Calcutta, Liberato, Annalisa, Ghali e Shade gli artisti in nomination nella categoria Best Italian Act e nelle scorse ore Annalisa ha ringraziato ai fan per il premio finito direttamente nelle sue mani. L'annuncio ufficiale è giunto ...

MTV EMA 2018 - Annalisa e Ghali in lizza per il Best Italian Act : Annunciate tutte le nomination degli MTV EMA 2018. L’artista ad aver ricevuto più candidature è Camila Cabello a quota sei nomination, seguita da Ariana Grande e Post Malone. MTV EMA 2018 a Bilbao Si terranno il prossimo 4 novembre 2018 presso il Bilbao Exhibition Centre la ventiquattresima edizione degli MTV EMA 2018. La cerimonia di consegna dei premi, organizzata da MTV, premia anche quest’anno i cantanti e la canzoni più famose ...