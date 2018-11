Android | i nuovi malware passano dall’oroscopo

Nuovi virus Android diffusi tramite 8 applicazioni : ecco la lista : Un nuovo virus Android si sta affacciando nel panorama del mercato smartphone e tablet oggi 30 ottobre, almeno stando ad un delicato rapporto pubblicato da ESET. Si tratta di un'azienda informatica, bravissima a scoprire che 8 app di recente siano state infette nonostante fossero presenti all'interno del Play Store. Insomma, quanto vi sto riportando questo pomeriggio non riguarda le solite applicazioni che si scaricano al dì fuori del market ...

Due anni di aggiornamenti Android e non solo : nuovi obblighi per i produttori di smartphone : Novità importanti per gli utenti in possesso di uno smartphone che saranno più tutelati dall’azienda Google sul tema aggiornamenti Android, relativi in modo specifico alla sicurezza. Più nel dettaglio l’azienda di Mountain View ha stilato una nuova ed interessante regola per tutte le aziende che usufruiscono del suo sistema operativo. In poche parole tutte le aziende produttrici di smartphone Android dovranno necessariamente garantire almeno due ...

I nuovi dispositivi Android costeranno fino a 40 dollari in più ai produttori : Dopo le recenti sentenze da parte dell'Unione Europea, Google ha dovuto adottare nuove politiche per quanto riguarda i termini delle licenze di vendita dei dispositivi Android. Come riporta Reuters, l'UE ha ritenuto la condotta di Google un abuso di posizione dominante del valore di oltre 4 miliardi di euro, dal 29 ottobre quindi tutti i produttori di telefoni e tablet operanti su suolo europeo si troveranno di fronte ad un nuovo sistema di ...

Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie : Nova Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la recente versione 6.0 alla beta numero 5. L'articolo Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nuovi smartphone Android di Google : Pixel 3 e 3 XL. La sfida agli iPhone XS e XS Max è a colpi di fotografie : A New York Google ha appena alzato il sipario su Pixel 3 e Pixel 3 XL. Si tratta dei nuovi smartphone Android dell’azienda di Mountain View, concepiti con una strategia simile a quella Apple con gli iPhone XS e XS Max: offrire tanta potenza e ottime prestazioni fotografiche con differenti diagonali di schermo, così da andare incontro alle diverse esigenze degli utenti, alla ricerca di dispositivi con display – e dimensioni – ...

Tecnologia : a ottobre una carrellata di nuovi smartphone Android : ottobre sarà un mese “caldo”: sono in programma numerosi esordi di smartphone Android, a pochi giorni dalla presentazione degli iPhone Xs e Xs Max. I nuovi top di gamma (o di fascia medio-alta) saranno presentati da Google, Samsung, Lg, Nokia e Huawei: il 3 ottobre inizia Lg che svelerà il V40 ThinQ, il primo dispositivo dell’azienda coreana a montare una tripla fotocamera posteriore. Il 4 ottobre Nokia dovrebbe presentare un ...

In evoluzione Fortnite per Android - lista nuovi modelli compatibili dal 25 settembre : Finalmente oggi 25 settembre arrivano ottime notizie per i possessori di smartphone che hanno il robottino verde come sistema operativo e che sono intenzionati a scaricare Fortnite per Android, come riporta SmartDroid. Non tutti ovviamente, da oggi i fortunati sono i possessori dei nuovi smartphone HTC. Secondo il produttore asiatico Fortnite per Android è compatibile con i nuovi top gamma. Ecco la lista: HTC U12 Plus HTC U11 Plus HTC ...

I nuovi Imperdibili di eBay portano sconti su smartphone e tablet Android : Scopriamo le offerte degli Imperdibili di eBay di questa settimana: come sempre non possono mancare sconti su smartphone e tablet Android. L'articolo I nuovi Imperdibili di eBay portano sconti su smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android in arrivo su nuovi modelli - Epic Games illustra il futuro dopo il 10 settembre : Un mese è passato da quando Epic Games ha reso disponibile Fortnite per Android. Ne parla approfonditamente lo sviluppatore sul sito ufficiale. Inizialmente è stata un'esclusiva per il lancio di Samsung Galaxy Note 9, ma poi gli inviti sono stati estesi ad altri produttori. In tre settimane Fortnite per Android è stato giocato da oltre 23 milioni di giocatori, quelli registrati alla beta, mentre 15 milioni di utenti hanno installato ...

Fortnite per Android si aggiorna alla v5.40 : nuovi smartphone supportati e altre novità : Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento versione 5.40 per Fortnite Mobile destinato alla piattaforma Android: aggiunto il supporto a nuovi smartphone e altre novità.Oggi Epic Games ha iniziato a rilasciare per il suo gioco di maggior successo, Fortnite, un nuovo aggiornamento software dedicato alla versione mobile per Android.Fortnite Mobile per Android si aggiorna: ecco le principali novità della versione 5.40L’aggiornamento di ...