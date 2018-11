Anche Jeremy Clarkson si è innamorato della Lancia Delta Futurista

Arrowverse crossover 2018 : nel cast Anche Jeremy Davis come villain : Arrowverse crossover 2018: il cast sfodera una new entry. Sapevamo che l’incontro fra Arrow 7, The Flash 6 e Supergirl 4 ci avrebbe regalato presto un’altra novità. Iniziano a delinearsi vari personaggi di contorno che aiuteranno a rendere la trama ancora più completa. Chi ci sarà nel crossover di Arrowverse 2018? Da Sleepy Hollow ed altre serie tv di successo, Jeremy Davis è pronto ad unirsi alle squadre di supereroi. Arrowverse ...