Allestitori di set porno, truccatrici di defunti, domatori di leoni: i lavori delle star prima del successo - HuffPostItalia

(Di domenica 4 novembre 2018) Lenon sono nate tali e, molto spesso, nel loro curriculum contanonormalissimi, talvolta finanche bizzarri. A stilare la classifica dei piùpiù stranistelle del mondo dello spettacolo è stato il sito Insider: Brad Pitt indossava un costume da pollo per reclamizzare un fast-food, Whoopi Goldberg truccava i morti, Meghan Fox si travestiva da banana gigante per pubblicizzare un negozio di frullati in Florida .Il primo posto della classifica è però spettato a Christopher Walken, che a 16 anni faceva il domatore di: "Da ragazzino mi esibivo in un circo itinerante con una leonesse, che però era addomesticata come un cagnolino". Anche Sylvester Stallone ha avuto a che fare coi felini, ma lui si limitava a ripulire le loro gabbie nello zoo di Central Park.Whoopi Goldberg, oltre ad essere stata make-up artist dei, ...