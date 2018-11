Allerta Meteo | un “Super-Ciclone” sull’Italia | bombe d’acqua e caldo record | situazione

Allerta Meteo Estofex : vortice instabile - attesi nubifragi e forti temporali : Allerta meteo Estofex - vortice instabile sull'Italia, atteso maltempo. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...

Allerta Meteo - ciclone sulla Sardegna : furiosa “Squall-Line” temporalesca risale verso il Centro/Sud : sarà una Domenica tempestosa [LIVE] : Allerta Meteo – Il ciclone profondo 1006hPa posizionato su Cagliari, nel Sud della Sardegna, alimenta una pericolosissima Squall-Line temporalesca in risalita dalla Sicilia e dal mar Tirreno verso il Centro/Sud dove soffiano impetuosi venti di scirocco con raffiche di 80km/h e temperature elevatissime. Nella notte tra 3 e 4 Novembre, infatti, abbiamo valori termici tipicamente estivi dalla Calabria alla Sicilia con +23°C a Positano, +22°C ...

Meteo : Allerta arancio su sei Regioni : 21.55 E' ancora maltempo. La depressione sul Mediterraneo continua a far confluire correnti umide e instabili sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse: da stasera, venti forti da sud, con raffiche di burrasca sulla Sicilia, in estensione, domani a Calabria, Basilicata e Puglia, specie settori ionici e coste di Lazio e Campania. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, valutata per domani allerta ...

Allerta Meteo Sardegna - criticità passa da gialla a arancione : “Massima prudenza” : A seguito dell’avviso di Condizioni Meteorologiche avverse emanato ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna e valido da questa sera, dalle ore 18, e per le successive trenta ore, l’assessora regionale con delega alla Protezione Civile, Donatella Spano, richiama la popolazione dei territori interessati dai fenomeni di Maltempo alla prudenza e ad attenersi alle norme di comportamento specifiche. “Nelle prossime ore ...

Protezione civile : domani Allerta Meteo arancione per 6 regioni : Roma, 3 nov., askanews, - La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l'Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia ...

Allerta Meteo Sicilia : stasera criticità rossa a Palermo : Proseguono le condizioni di Allerta Meteo per rischio idrico e idrogeologico a Palermo. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino valido fino alle 24 di domani sera, che mantiene il livello di Allerta rossa fino a stasera e lo abbassa ad arancione per domani. Lo rende noto, con un comunicato stampa, il Comune du Palermo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: stasera criticità rossa a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per le prossime ore : Nuova Allerta gialla (“criticità ordinaria”) in Piemonte, fra domani e lunedì, per le piogge diffuse sui settori montani delle province di Torino e di Cuneo, Domani nevicherà solo da 2.400 metri, quota che tenderà a calare lunedì a 2.000-2.100 metri. L’Allerta si estenderà alle pianure adiacenti “per il transito delle piene sui corsi d’acqua principali – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da domani per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste dalla tarda mattinata di domani, domenica 4 novembre e per le successive 24-36 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri sud e Bacino del Liri”. Lo ...

Napoli - incubo bomba d'acqua : Allerta Meteo domenica dalle 11 : La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Domenica 4 Novembre - allarme arancione in 6 Regioni : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l’Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni Meteo sulle Regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani ...

Allerta Meteo Veneto : pericolo frane : Domani sul Veneto è previsto che le precipitazioni siano in prevalenza assenti. A fine giornata probabilità bassa di deboli precipitazioni sui settori centro-meridionali della pianura e sui settori prealpini e pedemontani occidentali. Pur in assenza di precipitazioni significative fino alle prime ore di lunedì, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala comunque la possibilità d’innesco di fenomeni franosi ...

Allerta Meteo Calabria - Domenica 4 Novembre allarme arancione a Reggio - Catanzaro e Crotone. Si attivano i Comuni : Allerta Meteo arancione per domani, Domenica 4 Novembre, su gran parte della Calabria (vedi mappe). La protezione civile ha lanciato l’allarme per le forti piogge e i temporali in arrivo, con uno scenario che prevede il “rischio di perdita di vite umane“: adesso gli enti locali si stanno attivando per le consuete pratiche di prevenzione sul territorio. Il Comune di Catanzaro ha sottolineato che la situazione verra’ ...

