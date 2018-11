Allerta Meteo Roma | inizio settimana di piogge e temporali dopo una Domenica autunnale

Allerta Meteo Veneto : domani di nuovo piogge : Dalla serata odierna aumenta in Veneto la probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali e occidentali, inizialmente sparse in progressiva estensione nel corso della notte fino a diventare diffuse nella prima parte di domani lunedì 5. I fenomeni sono in diradamento, almeno in pianura, da domani pomeriggio. Le precipitazioni, a tratti moderate con locali rovesci o temporali, potranno risultare localmente abbondanti sulle zone ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - lunedì 05 Novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora maltempo e piogge intense fino a mercoledì : La Protezione civile del Fvg ha diramato un Allerta di colore giallo sulla regione per criticita’ idrogeologica. Dopo la tregua concessa nelle ultime ore una nuova perturbazione raggiungera’ il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, informa una nota, sono attese piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro-occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente ...

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - attivo il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle ore 18 di oggi fino alle ore 00.00 di martedì 6 novembre. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza.Avviato, sempre a partire da questa sera, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Allerta Meteo Lazio : ancora maltempo - domani criticità arancione : ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticita’ codice arancione per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Roma dalle prime ore di domani, lunedi’ 5 novembre e per le successive 12 ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - nubifragi su tutta la Piana di Gioia Tauro : strade e stazioni allagate e torrenti in piena - situazione critica [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 5 novembre per Allerta Meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per le valli torinesi e per la piena del Po : “Precipitazioni intense a ovest della regione potranno determinare colate detritiche, frane ed esondazioni. Allerta arancione in val Chisone, Pellice e per la piena del Po nella pianura torinese, Allerta gialla sull’arco alpino e sulla pianura occidentale“: in Piemonte è atteso un peggioramento e l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un Allerta Meteo codice arancione per le valli torinesi Susa, ...

Allerta Meteo Sardegna : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico e idraulico : La direzione generale della Protezione civile della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico valida dalla mezzanotte alle 18 di domani, lunedì 5 novembre. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio, Flumendosa, Tirso, Gallura, Logudoro. La Protezione civile ha diramato per oggi un avviso di condizione Meteorologiche avverse per mareggiate: nel corso della giornata il mare ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po atteso per domani : “Nella notte tra domenica 4 e lunedi 5 novembre sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco piu’ probabili a ridosso del Po. Nella notte successiva, tra lunedi 5 e martedi 6 novembre, le precipitazioni temporalesche potranno interessare i rilievi appenninici centro-occidentali. Ventilazione sostenuta da est lungo la costa con mare mosso nella giornata di lunedi 5 novembre, che in combinazione con un livello del mare ...

Allerta Meteo Campania : criticità idrogeologica per temporali - criticità “gialla” fino a domani : E’ in vigore sull’intero territorio della Campania la criticità idrogeologica codice “Giallo” per l’impatto al suolo di piogge e temporali. L’avviso è valido fino a domani mattina alle 11 su tutte le zone, salvo zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove permarranno “precipitazioni ...

Allerta Meteo - un “Super-Ciclone” sull’Italia : bombe d’acqua e caldo record - situazione senza precedenti [LIVE] : 1/17 ...

Allerta Meteo Estofex : vortice instabile - attesi nubifragi e forti temporali : Allerta meteo Estofex - vortice instabile sull'Italia, atteso maltempo. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...