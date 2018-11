Allerta Meteo Piemonte | criticità “arancione” per le valli torinesi e per la piena del Po

Allerta Meteo Sardegna : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico e idraulico : La direzione generale della Protezione civile della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico valida dalla mezzanotte alle 18 di domani, lunedì 5 novembre. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio, Flumendosa, Tirso, Gallura, Logudoro. La Protezione civile ha diramato per oggi un avviso di condizione Meteorologiche avverse per mareggiate: nel corso della giornata il mare ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po atteso per domani : “Nella notte tra domenica 4 e lunedi 5 novembre sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco piu’ probabili a ridosso del Po. Nella notte successiva, tra lunedi 5 e martedi 6 novembre, le precipitazioni temporalesche potranno interessare i rilievi appenninici centro-occidentali. Ventilazione sostenuta da est lungo la costa con mare mosso nella giornata di lunedi 5 novembre, che in combinazione con un livello del mare ...

Allerta Meteo Campania : criticità idrogeologica per temporali - criticità “gialla” fino a domani : E’ in vigore sull’intero territorio della Campania la criticità idrogeologica codice “Giallo” per l’impatto al suolo di piogge e temporali. L’avviso è valido fino a domani mattina alle 11 su tutte le zone, salvo zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove permarranno “precipitazioni ...

Allerta Meteo - un “Super-Ciclone” sull’Italia : bombe d’acqua e caldo record - situazione senza precedenti [LIVE] : 1/17 ...

Allerta Meteo Estofex : vortice instabile - attesi nubifragi e forti temporali : Allerta meteo Estofex - vortice instabile sull'Italia, atteso maltempo. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su...

Allerta Meteo - ciclone sulla Sardegna : furiosa “Squall-Line” temporalesca risale verso il Centro/Sud : sarà una Domenica tempestosa [LIVE] : Allerta Meteo – Il ciclone profondo 1006hPa posizionato su Cagliari, nel Sud della Sardegna, alimenta una pericolosissima Squall-Line temporalesca in risalita dalla Sicilia e dal mar Tirreno verso il Centro/Sud dove soffiano impetuosi venti di scirocco con raffiche di 80km/h e temperature elevatissime. Nella notte tra 3 e 4 Novembre, infatti, abbiamo valori termici tipicamente estivi dalla Calabria alla Sicilia con +23°C a Positano, +22°C ...

Meteo : Allerta arancio su sei Regioni : 21.55 E' ancora maltempo. La depressione sul Mediterraneo continua a far confluire correnti umide e instabili sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse: da stasera, venti forti da sud, con raffiche di burrasca sulla Sicilia, in estensione, domani a Calabria, Basilicata e Puglia, specie settori ionici e coste di Lazio e Campania. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, valutata per domani allerta ...

Allerta Meteo Sardegna - criticità passa da gialla a arancione : “Massima prudenza” : A seguito dell’avviso di Condizioni Meteorologiche avverse emanato ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna e valido da questa sera, dalle ore 18, e per le successive trenta ore, l’assessora regionale con delega alla Protezione Civile, Donatella Spano, richiama la popolazione dei territori interessati dai fenomeni di Maltempo alla prudenza e ad attenersi alle norme di comportamento specifiche. “Nelle prossime ore ...

Protezione civile : domani Allerta Meteo arancione per 6 regioni : Roma, 3 nov., askanews, - La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, continua a far confluire correnti umide e instabili verso l'Italia. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia ...

Allerta Meteo Sicilia : stasera criticità rossa a Palermo : Proseguono le condizioni di Allerta Meteo per rischio idrico e idrogeologico a Palermo. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino valido fino alle 24 di domani sera, che mantiene il livello di Allerta rossa fino a stasera e lo abbassa ad arancione per domani. Lo rende noto, con un comunicato stampa, il Comune du Palermo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: stasera criticità rossa a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per le prossime ore : Nuova Allerta gialla (“criticità ordinaria”) in Piemonte, fra domani e lunedì, per le piogge diffuse sui settori montani delle province di Torino e di Cuneo, Domani nevicherà solo da 2.400 metri, quota che tenderà a calare lunedì a 2.000-2.100 metri. L’Allerta si estenderà alle pianure adiacenti “per il transito delle piene sui corsi d’acqua principali – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da domani per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste dalla tarda mattinata di domani, domenica 4 novembre e per le successive 24-36 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Roma, Bacini Costieri sud e Bacino del Liri”. Lo ...

Napoli - incubo bomba d'acqua : Allerta Meteo domenica dalle 11 : La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 11 di domenica mattina. Su tutta la Campania il livello di criticità idrogeologica connessa...

