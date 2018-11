Allerta maltempo arancione in Veneto | Piemonte | Emilia | Lazio

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo a Milano - temporali e piogge fino a lunedì sera : torna l'Allerta - monitorati Seveso e Lambro : Attivato il Centro operativo comunale, allertate le squadre di Protezione civile, Polizia locale e Metropolitana

Allerta Meteo - lunedì 05 Novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : ancora maltempo e piogge intense fino a mercoledì : La Protezione civile del Fvg ha diramato un Allerta di colore giallo sulla regione per criticita’ idrogeologica. Dopo la tregua concessa nelle ultime ore una nuova perturbazione raggiungera’ il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, informa una nota, sono attese piogge intermittenti anche abbondanti e localmente temporalesche, specie sulla fascia centro-occidentale. Sulle zone orientali probabili piogge decisamente ...

Allerta Meteo Lombardia : maltempo a Milano - attivo il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali dalle ore 18 di oggi fino alle ore 00.00 di martedì 6 novembre. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza.Avviato, sempre a partire da questa sera, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Allerta Meteo Lazio : ancora maltempo - domani criticità arancione : ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticita’ codice arancione per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Roma dalle prime ore di domani, lunedi’ 5 novembre e per le successive 12 ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 5 novembre per Allerta meteo : l’elenco aggiornato delle regioni : Dal Miur l'elenco di regioni e città dove le scuole resteranno chiuse per Maltempo domani, lunedì 5 novembre. Provvedimenti già sono stati presi in Campania e in Sicilia, ma si attende la decisione delle altre regioni dove è stata diramata allerta Maltempo dalla Protezione civile, dal Veneto al Friuli.Continua a leggere

Maltempo - in Campania rimane Allerta gialla sino a domani alle 11 : È in vigore dalle 11 di stamattina sull'intero territorio della Campania la criticità irogeologica di colore Giallo per l'impatto al suolo di piogge e temporali. Questa allerta meteo termina domani ...

Maltempo - 12 morti in Sicilia : Allerta in altre 6 regioni. Il pm : case troppo vicine al fiume : Sono salite a 12 le vittime per il Maltempo in Sicilia, dove si sta recando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il bilancio più grave vicino a Palermo, dove oggi e domani è...

Maltempo : 12 morti in Sicilia - Allerta in sei regioni : Nella provincia di Palermo due famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto, dove il Maltempo ha fatto danni per 1 miliardo di euro...

Maltempo : 12 morti in Sicilia - Allerta in sei regioni : Nella provincia di Palermo duee famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto, dove il Maltempo ha fatto danni per 1 miliardo di euro...

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villetta sommersa dal fiume in piena. Nuova Allerta in 6 regioni : Dopo il nordest e la Liguria, dove anche oggi resta allerta arancione per il Maltempo, è la Sicilia, nelle ultime ore, a essere flagellata dalle piogge che nel Palermitano hanno fatto...

Maltempo - oggi Allerta arancione in 6 Regioni | : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Maltempo - 10 morti nel Palermitano - anche due bambini. Villa sommersa dal fiume in piena. Nuova Allerta in 6 regioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una Villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...