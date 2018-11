Alla maratona di New York trionfa in volata l' etiope Delisa | tra le donne vince la

Atletica – Oltre 50.000 iscrizioni Alla maratona di New York 2018 : 3159 gli italiani al via : Oltre 50.000 iscrizioni alla 48ª edizione della Maratona di New York al via il prossimo 4 novembre: ben 3159 partecipanti sono italiani Una sfida per più di 50.000 podisti, attesi alla 48esima New York City Marathon, Oltre che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa ...

Atletica - Sara Dossena rinuncia Alla maratona di New York : Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York, l’annuncio dell’atleta è arrivato attraverso i suoi profili social Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York. L’azzurra, quest’anno sesta e medaglia d’argento per team agli Europei di Berlino, aveva in programma il ritorno nella gara dove ha esordito un anno fa sui 42,195 chilometri e che si correrà domenica 4 novembre. “Ci ho creduto fino alla fine – ha scritto nei ...

Ispica presente Alla maratona di New York 2018 : Ispica sarà presente alla maratona di New York il prossimo 4 novembre. E lo sarà grazie alla società sportiva Ispica Running.

Ispica Alla maratona di New York : ...Pierenzo Muraglie e l'assessore allo sport Giuseppe Pluchinotta formulano agli sportivi ispicesi un grande in bocca al lupo certi che daranno il massimo sposando appieno i valori sani dello sport.

Alla maratona di New York - con gli atleti speciali : Correre la Maratona di New York legati a chi ti sta davanti non è difficile come sembra. Non per Lorenzo o per Gigi. I due atleti con disabilità visive dicono che è uno stimolo in più. E le loro guide confermano, anzi aggiungono che forse è più complicato per loro, mantenere il passo. Lorenzo Bertanza ha 51 anni e vive a Gussago con moglie e figli. Pratica la corsa da alcuni anni e correrà insieme ...

L'Unatici di Ellera-Corciano Alla maratona di Venezia : PERUGIA In quella che rimarrà alla storia con un'epica gara podistica, la Maratona di Venezia, disputata nell'ultima parte con l'acqua alta e costringendo le migliaia di atleti a correre con le ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dAlla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

L’omaggio di New Balance Alla maratona di New York : La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018La collezione New Balance dedicata alla Maratona di New York 2018Per gli appassionati del running, quelli che non perdono ...

Aurora Ramazzotti Alla maratona di Milano : fisico al top per la figlia di Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti ha dichiarato che correre le ha cambiato la vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trovato finalmente il suo equilibrio tra corpo e mente attraverso la corsa. Domenica ha partecipato insieme a tantissimi altri alla Deejay Teen Milano, affrontando il percorso di 10 chilometri con grande entusiasmo. La primogenita di Eros Ramazzotti ha sempre temuto il confronto con mamma Michelle ma adesso, grazie allo sport, ...

Atletica - aperte ufficialmente le iscrizione Alla maratona Internazionale di Roma : E’ possibile iscriversi alla Maratona Internazionale di Roma a partire da oggi, l’evento è in programma il prossimo 7 aprile 2019 Aprono ufficialmente oggi le iscrizioni alla Maratona Internazionale di Roma in calendario il 7 aprile 2019. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizzerà la gara che è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold. Le iscrizioni si ...

Tragedia Alla mezza Maratona di Cardiff : morti due atleti per arresto cardiaco : Tragedia alla mezza Maratona di Cardiff che si è disputata ieri nella capitale del Galles. Due corridori hanno infatti perso la vita subito dopo aver tagliato il traguardo, entrambi colti da un arresto cardiaco. Il 25enne Ben McDonald e il 32enne Dean Fletcher sono deceduti nonostante i pronti tentativi di soccorso del personale sanitario e un rapido trasporto presso l’Ospedale Universitario della città. Ben era alla sua prima ...

Mezza maratona i limiti Alla viabilità oggi e domani : Il quale si snoda attraverso via Giusti e via Muredei, via Sanseverino e via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza e ponte S. Lorenzo, Lungadige Marco Apuleio e ponte San Giorgio, via ...

Atletica - Dossena e Straneo dettano legge Alla maratona di Monza : La lombarda Sara Dossena vince sui 30km , 1h46:39, , la piemontese senza rivali in mezza maratona , 1h13:16, Un altro bel test per Sara Dossena , si rivede Valeria Straneo . Maratonete azzurre ...

