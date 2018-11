Alla Juve i rigori vanno fischiati solo contro | se Bradaric fosse bianconero

Juventus - Ronaldo esulta sui social dopo il successo sul Cagliari : “stima - affetto e vittoria. Fino Alla Fine” : Il campione portoghese ha postato su Instagram una foto dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Cagliari “Stima, affetto, vittoria! Grande Juve! #Finoallafine“. Questo il messaggio di Cristiano Ronaldo via social dopo il successo dei bianconeri per 3-1 sul Cagliari, con le foto per la maglia celebrativa per i 400 gol realizzati dal campione portoghese in tre delle principali leghe europee (Premier, Liga e Serie A). ...

Juventus - Mandzukic out! Ha lasciato il ritiro : ancora guai Alla caviglia : TORINO - Mario Mandzukic ha lasciato il ritiro della Juventus e non sarà neppure in panchina questa sera allo Stadium durante la sfida contro il Cagliari . Dopo l'allenamento di questa mattina, il ...

Il Napoli trionfa sull'Empoli - vince 5-1 e si porta a meno 3 dAlla Juventus. Tripletta di Mertens : Il Napoli supera 5-1 l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I campani si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Insigne al 9' e di Mertens al 38'. Nella ripresa i ...

Napoli-Empoli 5-1 : tripletta Mertens - -3 dAlla Juventus : ROMA - Insigne come Cristiano, Mertens come e più di Careca: il Napoli torna a vincere dopo due pareggi e si riporta a ridosso della Juve. Pratica Empoli regolata 5-1: settimo sigillo del numero 24 in ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione Alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Il calcio come forma d’arte - ad “Artissima” un’area dedicata Alla Juve : Nella fiera che anima il Lingotto Oval è stato creato - in collaborazione con il club bianconero - un laboratorio dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni. L'articolo Il calcio come forma d’arte, ad “Artissima” un’area dedicata alla Juve è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - Allegri : 'Voglio gol su pAlla inattiva. Champions? Il Barca è favorito' : SU PRIVILEGI O PRESSIONI - 'Non mi sento l'allenatore più privilegiato del mondo, ma so che ho la fortuna di allenare in una delle società più importanti d'Europa. Abbiamo l'ambizione di vincere la ...

Allegri prova (inutilmente) a togliere pressione Alla Juve : “la favorita per la Champions è il Barcellona” : Juventus, Massimiliano Allegri sta tentando in tutti i modi di togliere pressione dalle spalle della squadra bianconera, logica favorita per la vittoria della Champions League “Quest’anno la candidata a vincere la Champions è il Barcellona”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida con il Cagliari in campionato. “Mi sento l’allenatore che allena la Juventus, che va ...

Juventus - Allegri : “Non pensiamo Alla Champions - solo a vincere contro il Cagliari” : Come da consuetudine, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa pre gara. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Cagliari di domani sera alle 20.30. Il tecnico non sottovaluta assolutamente la gara e chiede maggiore attenzione ai suoi: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove […] L'articolo Juventus, Allegri: “Non pensiamo alla Champions, ...

Zidane manda messaggi Alla Juventus : “spero di tornare presto a Torino - forza Juve” : Zinedine Zidane potrebbe sposare il progetto Juventus dopo la fine dell’era di Allegri che in molti auspicano sia molto lontana “Ciao a tutti da Madrid, spero che stiate tutti molto bene. Spero di tornare presto a Torino e di trascorrere un po’ di tempo insieme a tutti voi . Un saluto a tutti e forza Juve!”. Questo il messaggio di Zinedine Zidane al Club Juventus Mexico, un messaggio d’affetto verso i tifosi juventini, i quali ...

[L'analisi] Giallo sul suicidio del capo ultrà della Juve - le curve degli stadi colonizzati dAlla 'ndrangheta : L'inchiesta di Report è un serio lavoro giornalistico su un problema molto grave che affligge il nostro calcio. Perché la curva della Juventus è il paradigma di una malattia che rischia di divorare ...

Mendes insiste per James Rodriguez Alla Juventus : Sistemato Angel Di Maria, che ha rinnovato con il Psg, il super agente Jorge Mendes si concentrerà su James Rodriguez, il quale insiste per lasciare il Bayern Monaco. Il manager portoghese, dopo ...

L’Uomo del Giorno : Milos Krasic - esperienza di due anni Alla Juventus : Milos Krasic è nato a Kosovska Mitrovica, il 1º novembre 1984, è un calciatore serbo, centrocampista del Lechia Danzica. Il 21 agosto 2010 viene ufficializzato il suo trasferimento in Italia alla Juventus per 15 milioni di euro, pagabili in tre rate da 5 milioni l’una; con la squadra bianconera firma un contratto quinquennale. Inizialmente esprime il desiderio di indossare la maglia numero 17 (che indossava al CSKA Moska), ma data ...

Juventus - Szczesny intervista Chiellini : 'Io un leader. BBC? Vicina Alla perfezione' : ad Harvard: "Mi piacerebbe andarci, è vero, ma per un master in economia , Chiellini è laurato proprio in economia e commercio ndr, , non per tenere una lezione sulla difesa". Battute a parlare, "...