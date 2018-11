Al via il parco per disabili ' Il più grande del Veneto'

via Pietro Nenni - il parco è in totale degrado : ... anzi sulla competenza a intervenire sembra ci sia un vero e proprio rimpallo di responsabilità, per cui a oggi non si sa se la manutenzione dell'area spetti all'Ufficio Verde, all'Ufficio Politica ...

"viaggio" in Villa Oldofredi a Madonna dell'Olmo e nel suo parco - uno dei più antichi di Cuneo : Domenica 30 settembre sarà l'ultima occasione per visitare le ville e i castelli che aprono le porte nell'ambito del "Viaggio nelle dimore storiche private del Piemonte". In provincia di Cuneo, ...

Niccolò Fabi - un parco giochi dedicato alla figlioletta Olivia - morta di meningite nel 2010 : Un parco giochi per Olivia Fabi , la figlia del cantante Niccolò morta per una meningite fulminante nel 2010: è il bellissimo progetto nato da un'idea della fondazione Parole di Lulù onlus , di Shirin ...

Enel Green Power Espana avvia costruzione parco solare : Enel Green Power Espana , "EGPE",, la società per le rinnovabili di Endesa , ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di Totana da 84,7 MW . Il più grande della società in ...

PARCO NEBRODI - GIUSEPPE ANTOCI : ARCHIviaTA INCHIESTA AGGUATO/ Ultime notizie : "spero in un pentito" : PARCO NEBRODI, ARCHIVIATA INCHIESTA AGGUATO a GIUSEPPE ANTOCI nel maggio 2016: Ultime notizie, Gip di Messina archivia posizione di 14 indagati. I dubbi e i rischia in Sicilia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:36:00 GMT)

Usa - paura al parco : aereo si schianta tra i vialetti e si incendia - due morti : Il velivolo leggero ha perso improvvisamente quota a circa un miglio dall'aeroporto, si è inclinato su un lato e poi si è schiantato a terra tra gli occhi increduli di decine di passanti che erano nel parco a piedi o in bici. Fortunatamente nessuno di loro è stato coinvolto nell'incidente ma per i due che erano a bordo non vi è stato scampo.Continua a leggere

Bombe ai Lagoni : portate via dagli artificieri. Parco riaperto : Bombe ai Lagoni: erano due e troppo grosse per essere fatte brillare sul posto. Bombe ai Lagoni La questione 'Bombe' al Parco dei Lagoni è stata risolta prima del previsto. E' lo stesso sindaco di ...

Al via "REstate al Parco 2018" : ... i prati del Parco urbano si trasformeranno in piste da ballo grazie a Dj Max ; e ancora, dal 11 al 16 settembre, la Festa della pizza e della birra, e il 30 settembre la Giornata dello sport, un'...