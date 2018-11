Al Bano sta bene | la notizia giunta dopo le voci di un malore a Zurigo

"Al Bano sta bene" - lo staff rompe il silenzio dopo la notizia del malore : Entourage e famigliari del cantante rassicurano sul suo stato di salute. Confermata la partenza per la Cina

Al Bano sta bene e ha dato buca alla D’Urso : lui è in partenza per la Cina : Al Bano rifiuta l’intervista dalla D’Urso: nessun malore per l’artista Nessun malore per Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco doveva essere uno degli ospiti di punta di Domenica Live, tuttavia così non è stato. In collegamento con il TG5, e in apertura della sua trasmissione, Barbara D’Urso ha subito dato la notizia. La padrona di casa ha annunciato che Al Bano Carrisi non sarebbe andato in puntata per via di ...

Al Bano non va a Domenica Live. Barbara d'Urso : "È stato male. Siamo preoccupati" : Al Bano doveva essere ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live", ma la conduttrice in apertura di puntata svela che il cantante di Cellino San Marco non si è presentato all'aeroporto: "Doveva essere ...

Al Bano non va a Domenica Live. Barbara d'Urso : 'È stato male. Siamo preoccupati' : Al Bano doveva essere ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live", ma la conduttrice in apertura di puntata svela che il cantante di Cellino San Marco non si è presentato all'aeroporto: "Doveva essere ...

Al Bano - salta Domenica Live. Ma lo staff rassicura : “Sta bene” : salta l’ospitata di Al Bano Carrisi a Domenica Live. Il cantante era atteso questa mattina a Milano per la partecipazione alla trasmissione di Barbara D’Urso, ma non è giunto da Zurigo, dove lo stava aspettando una persona della trasmissione. Raggiunto al telefono, qualcuno ha risposto, dicendosi un amico del cantante: “”Al Bano ha avuto un malore, stiamo aspettando i medici” Allarmata dalla risposta, la ...

Al Bano non si presenta a Domenica Live. La D'Urso : "Preoccupati - non sta bene" : Al Bano Carrisi era forse l'ospite più atteso di questa puntata di Domenica Live, ma non si è presentato in studio.Come mai? Cosa è successo? Il cantante di Cellino San Marco ha avuto un problema di salute. A comunicarlo è stata la stessa Barbara D'Urso all'inizio di Domenica Live. "Siamo molto preoccupati - ha spiegato la conduttrice del programma - non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male".La presenza di Al Bano ...

Domenica Live - Al Bano non si presenta. Barbara D'Urso : 'Siamo preoccupati - non sta bene' : Imrpovviso problema di salute per Al Bano, che non sarà a Domenica Live come era stato annunciato. 'Siamo molto preoccupati - ha spiegato Barbara D'Urso - non si è presentato in aeroporto, ci hanno ...

Al Bano sta male : salta l’ospitata a Domenica Live di Barbara D’Urso? : Barbara D’Urso a Domenica Live preoccupati per Al Bano Carrisi Al Bano Carrisi sta male e potrebbe non essere presente nell’ottava puntata di Domenica Live. Pochi minuti fa, in collegamento con l’edizione delle 13 del TG5, Barbara D’Urso ha detto che il cantante di Cellino San Marco sarebbe dovuto essere ospite dell’appuntamento odierno con il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione: ...

Ylenia Carrisi - lo strazio di Romina Power con Al Bano da Costanzo : 'È ancora viva - non capisco perché...' : Romina Power ha parlato di sua figlia Ylenia dal palco del Maurizio Costanzo Show. Dopo la scomparsa a New Orleans, la cantante non ha mai smesso di cercarla, a differenza di Al Bano che ormai si è ...

Al Bano e Romina "litigano" al Costanzo Show. Poi si sfoga Asia Argento : "Per me è un inferno" : Al Bano e Romina Power e Asia Argento hanno infiammato la puntata 4431 del "Maurizio Costanzo Show". Il tema era la passione e le passioni. Anche se sul palco se n'è vista poca. Parterre ricco oltre ...

Al Bano e Romina 'litigano' al Costanzo Show. Poi si sfoga Asia Argento : 'Per me è un inferno' : Al Bano e Romina Power e Asia Argento hanno infiammato la puntata 4431 del "Maurizio Costanzo Show". Il tema era la passione e le passioni. Anche se sul palco se n'è vista poca. Parterre ricco oltre ...

Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show cantano Felicità e ballano insieme (video) : Stasera mercoledì 31 ottobre, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il talk Show che dagli anni ’80 entra nelle case degli spettatori è tornato anche quest’anno e sono sempre tanti e vari gli ospiti. Questa sera ci saranno anche Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show, la coppia intramontabile della canzone italiana che continua a ottenere successi soprattutto grazie al seguito di un pubblico che ha ...

Maurizio Costanzo Show : Asia e Dario Argento assieme in TV dopo lo scandalo molestie. Ospiti anche AlBano e Romina – Video e Foto : Maurizio Costanzo Show, Asia e Dario Argento Asia e Dario Argento per la prima volta insieme su un palco dopo le polemiche, le accuse, il tritacarne mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il noto regista horror saranno tra gli Ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena, anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e ...

RuBano un furgone - poi travolgono un bimbo inseguiti dalla polizia : arrestati due ragazzini : Hanno 15 e 16 anni i due ragazzi arrestati a Wigan, in Regno Unito, per aver rubato un furgone e aver travolto un bimbo di appena 3 anni. Leo ora verso in condizioni disperate in ospedale.Continua a leggere