Al Bano non si presenta a Domenica Live La D' Urso | Preoccupati | non sta bene

Domenica Live - Al Bano non si presenta. Barbara D'Urso : 'Siamo preoccupati - non sta bene' : Imrpovviso problema di salute per Al Bano, che non sarà a Domenica Live come era stato annunciato. 'Siamo molto preoccupati - ha spiegato Barbara D'Urso - non si è presentato in aeroporto, ci hanno ...

Ylenia Carrisi - lo strazio di Romina Power con Al Bano da Costanzo : 'È ancora viva - non capisco perché...' : Romina Power ha parlato di sua figlia Ylenia dal palco del Maurizio Costanzo Show. Dopo la scomparsa a New Orleans, la cantante non ha mai smesso di cercarla, a differenza di Al Bano che ormai si è ...

Il referendum sul passaggio della provincia di VerBano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum : Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno: ha votato il 33,2 per cento degli aventi diritto, e la provincia resterà dunque al Piemonte. I The post Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum appeared first on Il Post.

Furia Al Bano contro il Festival di Sanremo : “Ecco perché non partecipo più” : AlBano Carrisi e il Festival di Sanremo, ci tornerà per l’edizione 2019? Il Leone di Cellino San Marco, come ricorderete, qualche anno fa ebbe da ridire con gli organizzatori. Il suo sfogo divenne virale e fa discutere ancora adesso. Eppure il Teatro Ariston dovrebbe rievocare ricordi piacevoli per Carrisi che, qualche anno fa, è tornato su quel palco per la prima volta con Romina Power. Da lì, da quella edizione – diventata celebre ...

Al Bano gela la Power : “Sono single. Non ho bisogno di una compagna” : Lontano da Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano Carrisi si gode la sua vita da single e non ha bisogno di una compagna. Il cantante di Cellino San Marco, ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora, ha deciso di parlare per la prima volta della sua vita sentimentale. Aveva smesso di farlo qualche tempo fa, quando la sua famiglia era stata coinvolta nel circo mediatico e le trasmissioni televisive avevano iniziato ad occuparsi in ...

Al Bano attacca «A Sanremo non vado - ancora mi dà fastidio la sconfitta nel 2017 : è stata studiata a tavolino» : 'Pippo Baudo e Rovazzi a condurre Sanremo Giovani? Sarebbe fantastico, l'idea è proprio bella, non posso che applaudire chi l'ha avuta. Ho lavorato con entrambi e conosco ne conosco la positività'. ...

Loredana Lecciso : "Al Bano? Non più coppia ma siamo diventati carissimi amici" : Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha intervistato Loredana Lecciso per saperne di più sul suo attuale legame con Al Bano. La showgirl leccese ha candidamente confessato di essere in ottimi rapporti con il papà dei suoi due figli dopo un periodo di tensione post separazione: Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche ...

Loredana Lecciso torna a far parlare di sé : il messaggio d'amore per Al Bano non passa inosservato : A volte non servono molte parole per esprimere ciò che si ha dentro. E nell'era dei social network, basta anche solo una emoticon per riassumere persino una dichiarazione d'amore....

AL Bano CARRISI TRA LOREDANA LECCISO E ROMINA POWER/ Video : "Alcuni passaggi non sono stati piacevoli" : Il triangolo formato da Al BANO CARRISI tra LOREDANA LECCISO e ROMINA POWER è stato protagonista in tv a Vite da Copertina condotto da Alda d'Eusanio. Ecco il dietro le quinte(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:46:00 GMT)

AL Bano CARRISI/ "Romina Power? Non era la bellezza che cercavo" (Domenica In) : Doppia presenza per Al BANO, di ritorno nel salotto di Domenica in anche per la puntata di oggi. In molti fan si chiedono se tornerà con Romina Power o Loredana Lecciso(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Ylenia Carrisi è viva : perché Al Bano e Romina non rispondono alle provocazioni : “Ylenia Carrisi è viva“, questa la rivelazione che circola da un po’ di tempo sulla prima figlia di Al Bano e Romina, scomparsa il 31 dicembre 1993. L’identikit realizzato da Chi l’ha visto? ha fatto il giro del web dopo le dichiarazioni di un sedicente poliziotto di New Orleans, riprese dal magazine tedesco Frau Aktuell, secondo cui la ragazza sarebbe ancora viva. Poi c’è la testimonianza di un certo Marck ...

RuBano 500 euro di alcol al supermercato : “Stiamo per avere un figlio - non potevamo pagarlo” : Chelsea Jolly, 21 anni, e Luke Radford, 36 anni, sono stati multati per una serie di furti compiuti in un supermercato inglese nel mese di agosto. Fermati, hanno spiegato di essere arrivati all'illegalità perché "stanno per aver un bambino e non hanno soldi a sufficienza".Continua a leggere