leggo

: Al Bano, improvviso malessere: l'annuncio a Domenica Live - leggoit : Al Bano, improvviso malessere: l'annuncio a Domenica Live -

(Di domenica 4 novembre 2018) ROMA - 'Siamo molto preoccupati per Al'. Barbara D'Urso in collegamento con il Tg 5, annuncia che il cantante, contrariamente a quanto previsto, non sarà oggiper un problema ...