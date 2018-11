Al Bano a Domenica Live | salta l’ospitata a causa di problemi di salute

Al Bano - niente Domenica Live. «Ha avuto un malessere - siamo molto preoccupati» : ROMA - 'siamo molto preoccupati per Al Bano'. Barbara D'Urso in collegamento con il Tg 5, annuncia che il cantante, contrariamente a quanto previsto, non sarà oggi Domenica Live per un problema ...

Domenica Live - annuncio choc di Barbara D'Urso : 'AlBano ha avuto un malore nella notte' : annuncio choc in diretta di Barbara D'Urso a Domenica Live: 'Albano Carrisi ha avuto un malore nella notte... Oggi doveva essere presente, con noi in studio'. Non si sa ancora che tipo di malore abbia ...

Al Bano non si presenta a Domenica Live. La D'Urso : "Preoccupati - non sta bene" : Al Bano Carrisi era forse l'ospite più atteso di questa puntata di Domenica Live, ma non si è presentato in studio.Come mai? Cosa è successo? Il cantante di Cellino San Marco ha avuto un problema di salute. A comunicarlo è stata la stessa Barbara D'Urso all'inizio di Domenica Live. "Siamo molto preoccupati - ha spiegato la conduttrice del programma - non si è presentato in aeroporto, ci hanno detto che si è sentito male".La presenza di Al Bano ...

Al Bano - improvviso malessere : l'annuncio a Domenica Live : ROMA - 'Siamo molto preoccupati per Al Bano'. Barbara D'Urso in collegamento con il Tg 5, annuncia che il cantante, contrariamente a quanto previsto, non sarà oggi Domenica Live per un problema ...

Domenica Live - Al Bano non si presenta. Barbara D'Urso : 'Siamo preoccupati - non sta bene' : Imrpovviso problema di salute per Al Bano, che non sarà a Domenica Live come era stato annunciato. 'Siamo molto preoccupati - ha spiegato Barbara D'Urso - non si è presentato in aeroporto, ci hanno ...

Al Bano sta male : salta l’ospitata a Domenica Live di Barbara D’Urso? : Barbara D’Urso a Domenica Live preoccupati per Al Bano Carrisi Al Bano Carrisi sta male e potrebbe non essere presente nell’ottava puntata di Domenica Live. Pochi minuti fa, in collegamento con l’edizione delle 13 del TG5, Barbara D’Urso ha detto che il cantante di Cellino San Marco sarebbe dovuto essere ospite dell’appuntamento odierno con il contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione: ...

I Retroscena di Blogo : salta l'ospitata di Al Bano a Domenica Live? : Canale 5 e Rai 1 scalpitano per l'ottava Domenica di intrattenimento ma sembra che per una delle due conduttrici la puntata sia stata rovinata prima della sua partenza. Parliamo di Al Bano e dell'ospitata in programma a Domenica Live che, secondo indiscrezioni pervenute a TvBlog, sarebbe saltata.prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: salta l'ospitata di Al Bano a Domenica Live? pubblicato su TVBlog.it 04 novembre 2018 13:15.

Domenica Live – Puntata del 4 novembre 2018 – Al Bano - la Marchesa d’Aragona e Alex Belli tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 4 novembre 2018 – Al Bano, la Marchesa ...

Domenica Live - anticipazioni e ospiti puntata 4 novembre : la Marchesa - Alex Belli e Al Bano Carrisi : Anche Barbara d’Urso si prepara per la sua prossima Domenica Live e, soprattutto, per riuscire a mantenere alti i Livelli del suo programma e tentare di segnare ancora una vittoria in termini di ascolti. Come ogni venerdì, anche oggi, la conduttrice ha svelato alcuni ospiti della puntata del 4 novembre di Domenica Live negli ultimi minuti di Pomeriggio 5 a colpi di esclusive, risposte e rivelazioni. Domenica Live, ospiti 4 novembre La ...

Domenica Live - Jasmine Carrisi e la confessione su Al Bano : 'Un padre molto severo. Sapete che alla sera...' : Zitti tutti, parla Jasmine Carrisi , la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso . Oggi 17enne, esordisce a Domenica Live di Barbara D'Urso spiegando che 'i miei non mi hanno fatto pesare il fatto ...

Jasmine Carrisi/ Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : "mai fatto pesare la loro fama" (Domenica Live) : Jasmine Carrisi è pronta per la sua prima intervista in tv. Oggi è ospite di Domenica Live, per un faccia a faccia con Barbara d'Urso sulla sua vita da Figlia d'arte.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Domenica Live - Jasmine Carrisi e il dramma tenuto segreto per anni : quando la figlia di Al Bano... : Fa il suo esordio in tv Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ospite di Barbara D'Urso nello studio di Domenica Live. Jasmine ha raccontato della sua infanzia felice e il rapporto con ...

JASMINE CARRISI/ Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : “sono tranquilli ma con regole fisse” (Domenica Live) : JASMINE CARRISI è pronta per la sua prima intervista in tv. Oggi è ospite di Domenica Live, per un faccia a faccia con Barbara d'Urso sulla sua vita da Figlia d'arte.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:22:00 GMT)

JASMINE CARRISI/ La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso debutta nel salotto di Barbara d'Urso (Domenica Live) : JASMINE CARRISI è pronta per la sua prima intervista in tv. Oggi è ospite di Domenica Live, per un faccia a faccia con Barbara d'Urso sulla sua vita da figlia d'arte.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:07:00 GMT)