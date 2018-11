Acqua torbida nel Nisseno dall' Ancipa | Siciliacque blocca l' erogazione

Maltempo Sicilia : Acqua torbida nel Messinese - “sconsigliato l’uso idropotabile” : In provincia di Messina, è stata segnalata, da numerosi utenti, la presenza di acqua torbida a S. Stefano Medio e S. Margherita: AMAM, si legge in una nota, “ha immediatamente avviato gli accertamenti sul posto per risalire all’origine del fenomeno riscontrato, molto probabilmente legato alle forti piogge delle ultime ore. A scopo precauzionale, prima di avere accertato le cause del fenomeno, è sconsigliato l’uso idropotabile ...