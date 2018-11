A Torino è dominio Etiopia

raisport.rai

: Maratona Torino, è dominio Etiopia. Vittorie sia tra uomini che fra donne. Brogiato su podio, è 3/a | #ANSA - ansacalciosport : Maratona Torino, è dominio Etiopia. Vittorie sia tra uomini che fra donne. Brogiato su podio, è 3/a | #ANSA - GoalItalia : #SampdoriaTorino 1-4: Belotti si sblocca con una doppietta, dominio granata a Marassi - Dalla_SerieA : Toro, i dati confermano: domin -

(Di domenica 4 novembre 2018) L'etiope Gena Amdai Sirai ha vinto la 32/a edizione della Maratona di, a cui hanno preso parte in 1.500 atleti . Amda Sirai ha corso in 2 ore 14'48', e ha preceduto sul traguardo in piazza ...